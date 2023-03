¿Lavado de imagen? Iván Cabrera entrega nuevo mensaje a sus seguidores tras ser acusado de violencia intrafamiliar

Semanas atrás Iván Cabrera fue detenido por violencia intrafamiliar, tras ser acusado por Antonella Muñoz. Si bien el bailarín quedó absuelto de los cargos, su ex se mantuvo firme respecto a su versión de los hechos, mientras que él se ha dedicado a publicar constantes mensajes en redes sociales.

Recordemos que para inicios de este año ambos confirmaron su regreso como pareja. Sin embargo, esta reconciliación no duró mucho, ya que al tiempo después ocurrió la detención del ex chico Yingo.

Hace unos días atrás Antonella Muñoz, decidió entregar un fuerte mensaje en sus redes sociales. Aquí se sinceró respecto al proceso que ha tenido que vivir tras terminar la complicada relación que vivió junto a Cabrera.

«Como todos saben tuve una relación no sana de 5 años, mucho se ha especulado de como pasaron las cosas pero la verdad es una sola y es la mía», explicó Muñoz.

La trabajadora social continúo señalando que tras esta experiencia decidió acudir a ayuda profesional. «Estoy en un proceso de sanación que requiere mucha constancia, amor, perseverancia y contención», comentó.

Ahora, el ex Discípulo del Chef por su parte no ha dudado de entregar una serie de mensajes y reflexiones en sus redes sociales. Aquí ha expresado su postura respecto a la situación que ha tenido que vivir con su ex.

La nueva reflexión de Iván Cabrera

El pasado lunes el bailarín decidió utilizar sus redes sociales para entregar una profunda reflexión respecto a los cambios que está teniendo en su vida y como esta iniciando una nueva etapa.

«Oficialmente este es el inicio de una nueva etapa en mi vida«, partió escribiendo en su perfil de Instagram.

«Tras mis últimas publicaciones, imaginarán lo que significa para mi poder conectar con mi propósito a través de todos los sentidos: alma (con Dios en cada paso), mente (descubriendo el «para qué» de cada situación) y cuerpo (con la danza y el deporte)», continuó señalando.

«En este último aspecto, hoy es un día inolvidable«, confesó. «Siempre he motivado a mi entorno a buscar medicina en la actividad física; que vean el deporte como un ritual de autocuidado que libera hormonas y neurotransmisores claves, nutre y oxigena tejidos, pero como si esto fuese poco: también previene el envejecimiento, nos hace sentir felices, con energía y ayuda a vernos mejor», señaló.

«Sé que los procesos llevan tiempo, y por primera vez disfruto sus altibajos sin pensar en los resultados«, se sinceró finalmente.