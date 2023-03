«Llévalo a la luna por mi»: Ignacia Michelson sube romántica fotito junto a Marcianeke

Más de 2.6 millones de seguidores tiene Ignacia Michelson en su cuenta de Instagram, donde siempre está compartiendo sensuales de registros que la llenan de piropos por parte de su público, los que están más que atentos a todo lo que publica.

Pero esto no es todo, ya que la chiquilla lleva un tiempo saliendo con Marcianeke, relación que finalmente recibió nombre durante la gala del Festival de Viña, donde la parejita afirmó que son «amigovios», tras estar por meses jugando sobre su relación.

Desde ese momento que Ignacia Michelson se ha dedicado a compartir una serie de fotitos junto al intérprete de ‘Dímelo Ma’, encantando a sus seguidores, a los que les encanta verlos juntitos, asegurando que se hacen muy bien.

Y en las últimas horas, la ex chica reality dejó la grande entre su público, al subir una coqueta postal en la que aparece posando junto a a Marcianeke, en lo que parece ser un evento de gala luciendo elegantes vestuarios.

«Yes, I just love him ‘cause he’s so crazy Just crazy about me», escribió para acompañar el registro, lo que traducido al español significa «Si, solo lo amo porque está tan loco, loco solo por ti».

Solo piropos le llegaron a Ignacia Michelson y Marcianeke

Como era de esperar, al poco tiempo recibió más de 193 mil me gusta y decenas de comentarios en los que no podían más con los guapos que lucen y lo bien que se ven juntos e incluso que la ex chica reality le ha hecho muy bien al chiquillo.

«Han cachao como que se a puesto mas guapo marcianini»; «Pucha que le hiciste bien nachita al Matías»; «Oye michelson tienes bien guapo al marcianekee, ponele más cazuela y quedará 10/10»; «la mejor pareja»; «Llévalo a la luna por mi» y «la mejor energía» le dejaron a los tortolitos.