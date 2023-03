«Mi lado sensual más salvaje»: Camila Recabarren confirma llegada a Only Fans

Tras estar por un largo tiempo alejada de las redes sociales, Camila Recabarren volvió con todo a Instagram, compartiendo distintos tipo de fotitos con sus más de dos millones de seguidores, los que están más que atentos a todo lo que publica.

Es en este contexto que el pasado 27 de enero decidió dar un paso más allá y crear su propia cuenta en Only Fans, sobre la que en ese momento escribió: «Primera vez en esta plataforma y feliz de compartirme con ustedes, mi lado sensual más salvaje 💖».

Y luego de estar desaparecida por un buen tiempo, en los últimos días, volvió con una publicación en su perfil. «Tengo contenido a fuego 🔥 atent@s, envío por interno… estoy súper on fire 😍💥🔥🫶 gracias por suscribirse y se agradecen las propinas 🤪🚀🥳🤩🤞✨», manifestó Camila Recabarren.

«Por interno solicita contenido exclusivo ! 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💋💋💋💋💋💋💋💋», lanzó la ex Miss Chile en una publicación más reciente.

Camila Recabarren y su paso por otras plataformas

Recordemos que la modelo ya había aterrizado anteriormente en una plataforma similar. Se trató de Arsmate, el «OnlyFans chileno».

«Yo tenía un montón de prejuicios y barreras mentales. Aparte de que espero que me ayude económicamente, significa un destape para mí. Es romper paradigmas en mi cabeza. Siempre me ha gustado sacarme fotos», aseguró Camila Recabarren en conversación con LUN.

«Y haciendo esto la he pasado bien. Yo me la gozo con el vestuario, con las fotos, con los bailes, con todo. Después entendí que esta actividad puede encantarme y puede generar solidez financiera, que harto cuesta. Pero lo es que haría lo que me gusta», complementó la chiquilla en aquella oportunidad.

Junto con esto, además de confirmar que habrá gente de su entorno que no le gustaría su decisión, ella continuó con su decisión ya que lo vio como «un filtro natural» de su círculo más cercano. En ese sentido, la influencer también habló de lo dífícil que fue avanzar con su iniciativa.

«Había una resistencia brutal. Si tú le preguntas a una amiga sobre si yo hubiese hecho esto antes, la respuesta habría sido ‘jamás’. Encuentro que es una acción súper valiente. Siento que la gente no se atreve a cambiar algo es gente rígida. Yo estoy en otra etapa. Cuesta, pero hay que ser valiente», confesó Camila Recabarren.