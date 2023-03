«La JLo de Chilito»: La Rancherita saca suspiros con foto a todo cachete

Casi 300 mil seguidores tiene Carolina Molina, más conocida como La Rancherita, en Instagram. Donde siempre está compartiendo registros de su día a día, los shows en los que se presenta y sus próximos proyectos musicales.

Pero de vez en cuando, la cantante aprovecha de publicar destapados registros que la llenan de piropos por lo regia que se mantiene. Así es como ocurrió en las últimas horas, luego de que subiera una picarona postal que sin duda dejó la grande.

Resulta que La Rancherita está disfrutando de los últimos días del verano, por lo que posteo una fotito en la que aparece desde la playa, posando con un pequeño bikini en tonos rosa, blanco y negro, mientras luce su trabajada retaguardia, con la puesta de sol de fondo.

«Se nos va el verano snif😢 pero seguimos de gira con toda mi música🎵 encuéntrame en Spotify YouTube y todas las plataformas digitales como Caro Molina. Y nos vemos en vivo pronto Lontué y Punta Arenas», escribió para acompañar la postal.

Como era de esperar, la publicación de La Rancherita dejó la grande entre sus seguidores, recibiendo más de 20 mil me gusta y decenas de comentarios, en los que de inmediato le afirmaron que cada día está más guapa.

«Tremendo!!!!!! sol»; «Las tremendas dunas»; «diablos señorita»; «Estás como quieres»; «No se que brilla más»; «La jlo de chilito»; «Con respeto, pero… Wow!!! Se ve super bien»; «Simplemente preciosa»; «Maravillosa»; «Me enamoré, que linda es»; «La mansaaa… Puesta de sol» y «Quequito lindo», es parte de lo que le dejaron.

La Rancherita sufre estafa con su línea de colchones

Pero no todo es alegría en la vida de La Rancherita, pues hace unos días te contamos que la ex chica Rojo dio a conocer que sufrió una estafa por parte de uno de los dueños de la empresa con la que se asoció para sacar la particular línea de colchones con su nombre.

«Hubo un arreglo ahí con una persona que tenía una empresa, a la cual yo le hacía publicidad en las redes sociales. Después, lamentablemente, me puse a pololear con esa persona y al mezclar las cosas no surgió algo muy bueno», señaló en conversación con Página 7.

Junto con agregar: «Yo puse mi nombre en los colchones para esto y ahí vi que no era la misma intención, así que mejor me corrí raudamente» continuó La Rancherita, mientras que para cerrar indicó que «todo se derrumbó, pero fue cortito».