«Ya está pasando»: Latife Soto afirma que predicción hecha en 2022 se está cumpliendo

Como te hemos contado en varias ocasiones, Latife Soto ha ganado gran popularidad en los últimos meses, gracias a las predicciones que hace con relación al futuro de nuestro país y el resto del mundo, además de aconsejar a sus seguidores en Instagram.

Y recientemente, la tarotista dio a conocer que uno de los vaticinios que hizo para este año ya se está cumpliendo. Resulta que en la red social de la camarita, compartió la foto de una página de su libro Predicciones 2023, en el que habla de lo complejo que se viene la economía mundial.

«En mi libro 2023 veo caída de bolsas y quiebra de bancos en EEUU y Europa y acá ya está pasando», señaló Latife Soto, de acuerdo a lo consignado por La Cuarta.

Siguiendo por esta línea, la guía espiritual agregó que «en la agenda astrológica llegó la caída de bancos entre jueves y viernes pasado y es más complicado con cuadratura Venus en Plutón, luna en el cielo…. así vamos».

Para acompañar la imagen del extracto de su libro, Latife Soto subió la captura de pantalla de una nota de prensa, en la que se habla del «pánico» que se habría generado por la quiebra de dos bancos en Estados Unidos.

De todo le dijeron a Latife Soto por su predicción

Es en este contexto, que de inmediato se llenó de comentarios, con muchos criticándola por fomentar el temor entre el público. «Por favor, no más generar miedo» le escribió una persona, a lo que la tarotista respondió: «Usted tiene miedo, miles acá no. Usted no debe estar en esa energía».

Mientras que al ser consultada sobre las posibles repercusiones que pueda tener para nuestro país o si nos veremos afectados de alguna forma en lo económico, Latife Soto aseguró que «veo a Chile protegido».