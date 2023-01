«Me enamoré»: La Rancherita encanta con divertido video en bikini

Casi 300 mil seguidores tiene Carolina Molina, más conocida como La Rancherita, en su cuenta de Instagram, donde siempre está compartiendo registros de sus aventuras, emprendimientos y especialmente sus nuevos lanzamientos musicales que la tienen más que ocupada.

Pero de vez en cuando, la chiquilla también se da el tiempo para subir divertidos videos que encantan a sus seguidores y la llenan de comentarios. Así es como ocurrió recientemente, con una publicación sobre lo que ocurre con muchos post fiestas de fin de año.

Resulta que al principio del registro, se puede ver a La Rancherita haciendo ejercicio con un bikini rojo y un short, mientras que se puede leer «expectativa». Tras esto, aparece «realidad» mientras duerme en el suelo, con su perrito al lado.

Junto con esto, la cantante escribió: «2 de enero. Vamos con todo 2023…». Obviamente que en poco rato recibió cerca de cinco mil me gusta y decenas de comentarios en los que aseguran que está más guapa que nunca y riendo de la realidad de su posteo.

«Me identifico 😂😂😂 el celu lleno de rutinas y aquí estoy»; «a todos nos pasa eso»; «Muchas estamos igual»; «regia te adoro»; «Que tenga un lindo año»; «Estás divina»; «Feliz año para usted»; «estas hermosa»; «No te da calor con esos shorts»; «Te Amo mi Barbie» y «Dios mio, te amo» le escribieron a La Rancherita.

La Rancherita y su particular video

Hace unos días te contamos que La Rancherita compartió un video en su cuenta de TikTok en el que muestra el baile que acompaña a su canción. Para acompañar el registro donde luce dos tenidas distintas, escribió: «Ya tenemos su bailecito, quien se atreve? 🎵QUE TE CREÍ🎵».

Pero al parecer no a todos les gustó la publicación, ya que al poco tiempo, estaba llena de críticas. «Cómo se llamaba el tema de YINGO? JEI LO»; «Que flayte la canción!!!!»; «Que es eso… 😳»; «Cantas muy bien, pero esta canción no te favorece 🥺; «qué te paso caro?, me gustaba cuando estabas en Mekano. Pero ahora te pareces a la Naya Fácil 😳».