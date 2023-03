«La de la plata tengo ser yo»: Ignacia Michelson responde con todo a feo comentario sobre Marcianeke

No cabe duda que Ignacia Michelson y Marcianeke son una de las parejas más queridas del último tiempo. Desde que los tortolitos oficializaron su relación tienen más que felices a sus seguidores, a los que les encanta ver todo el contenido que comparten juntitos.

Pese a esto, hay algunos desubicados que creen que la relación entre ambos es solo por interés y aseguran que la ex chica reality está con el músico por el dinero y la popularidad que ha tenido en el último tiempo.

Así que de vez en cuando, Ignacia Michelson recibe pesados comentarios que no pasan desapercibidos. Así es como ocurrió en las últimas horas, luego de que compartiera una sensual fotito, posando con un ajustado corset negro.

«Mis alas son eternas, lo bueno, es que me las pongo o me las quito, dependiendo que mortal se me acerque», escribió la DJ para acompañar el registro que en cosa de horas acumuló más de 27 mil me gusta y decenas de comentarios.

El pesado comentario que recibió Ignacia Michelson

Entre estos, apareció un sujeto que sin dudar la cuestionó por su dinero y la relación con el joven artista. «¿Esa ropa la compraste con la plata del chico marcianeke? 😂😂 Qué interesada».

A pesar de que Ignacia Michelson suele no responder a este tipo de mensajes, en esta oportunidad se aburrió y no dudó en lanzarse con todo. «Mi vida, la de la plata tengo ser yo. Créeme que si estuviera con alguien por interés sería diferente la cosa! Se nota que no conoce nada».

Obviamente que la chiquilla de inmediato se llenó de comentarios en su defensa. «Que ondaaa este tipo ! La Michelson es una patrona !! Ella siempre ha tenido lo suyo no necesita de nadie»; «se quedó en la prehistoria sr»; «señor ubíquese y no se meta en la vida del resto» y «paaabre típica chaquetera que habla sin saber me encanta».