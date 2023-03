Ignacia Michelson cuenta la firme de su relación con Marcianeke

Hace unos días quedó la grande en el mundo de la farándula, luego de que se viralizara un video de Marcianeke con una supuesta escort, quien aseguró que el chiquillo le habría puesto el gorro a Ignacia Michelson con ella.

Es frente a esto que de inmediato los seguidores de la ex chica reality partieron a preguntarle si aún estaban juntitos, frente a lo cual no dudó en responder que «No, ya no estamos».

Obviamente que esta respuesta dejó la grande en redes sociales, con muchos pensando que todo se había terminado con Marcianeke. Por lo mismo que al poco tiempo, Ignacia Michelson debió recurrir a Instagram para aclarar todo el asunto.

«Con el Mati no hemos terminado, solo pensé que me estaban preguntando si estábamos juntos ahora, y él está en España y yo estoy acá en Santiago. Eso, nada más» comenzó señalando la también DJ.

Siguiendo por esta línea, Ignacia Michelson agregó que «Sobre el caldo de la infidelidad, en ese tiempo no estábamos de novios, entonces él puede hacer lo que quiera cuando no estábamos de novios y ustedes saben que nuestra relación es súper liberal».

«Así que eso, estamos muy bien, su ropa está aquí, onda en mi casa. Vivimos juntos, él se fue de gira, así que yo estoy acá trabajando también. Eso, todo bien» cerró la chiquilla en un video en sus stories.

La romántica declaración de Ignacia Michelson a Marcianeke

Hay que recordar que hace solo unos días, Ignacia Michelson compartió una romántica fotito junto a Marcianeke, junto a la cual le dedicó unas tiernas palabras que dejaron vueltos locos a los fanáticos de los tortolitos.

«Yes, I just love him ‘cause he’s so crazy Just crazy about me», escribió para acompañar el registro, lo que traducido al español significa «Si, solo lo amo porque está tan loco, loco solo por ti».