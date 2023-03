El Gobierno alza la voz tras «autodenuncia» de Maite Orsini

Durante este jueves, el Gobierno abordó la situación en la que está envuelta Maite Orsini. Quien se autodenunció luego de ser acusada de haber pegado un «telefonazo» a la general de Carabineros Karina Soza, tras someter a Jorge Valdivia a un control de identidad.

Pues seguún consignó La Tercera, la diputada se habría contactado con la autoridad ya mencionada después de que el ex futbolista haya acusado de una supuesta ilegalidad en su contra. Que lo hizo terminar en una comisaría.

Es por esta razón, que Maite Orsini hizo una autodenuncia en Físcalia. Lo cual lo hizo para dejar en evidencia que ella no tendría ningún tipo de vinculación con respecto a la llamada. Y que lo único que habría hecho fue poner en contacto a dos personas.

¿Cómo reaccionó el Gobierno?

Con respecto a esta situación, dos ministras tuvieron palabras para referirse a esta polémica. En este sentido, Antonia Orellana, quien es la titular de la cartera de la Mujer y Equidad de Género, señaló lo siguiente. «Es importante decir que nosotras como ministerio nos hemos referido varias veces para visibilizar. Y esto lo hemos hecho con la diputada Emilia Schneider, con Camila Flores, que es de oposición, que las mujeres en política reciben muchos ataques y amenazas de muchas personas en redes sociales y eso no nos parece aceptable».

A lo que agregó: «Ya hay una autodenuncia y habrá que ver cómo se pronuncian las instituciones respectiva».

Por otra parte, Ana Lya Uriarte (Segpres) afirmó: «Nosotros le dejamos a la Justicia la definición, que la propia diputada decidió que así fuera».

En relación a las reacciones de los otros parlamentarios, Jorge Alessandri (UDI), anunció que llevarán a Maite Orsini a la Comisión de Ética.

«Si lo que se solicitó en esa llamada era irregular o no, cambiaban los procedimientos de cualquier ciudadano o no, y finalmente cuál era el objetivo de la diputada al efectuar ese llamado, hubo presión o no. La Fiscalía y la Comisión de Ética del Congreso deben investigar el asunto», expresó según consignó ADN.