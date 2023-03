«Diosa»: Ignacia Michelson impacta con picarona pose en lencería

Ya te hemos contado que Ignacia Michelson es una de las chilenas más populares en Instagram, donde las supera los 2.3 millones de seguidores, a los que enamora con destapados registros en los que luce su curvilínea figura, llenándose de piropos.

Así es como ocurrió en las últimas horas, luego de que publicara una sensual fotito, en la que aparece posando con un conjunto de lencería negro con encaje, el que acompañó con un pareo del mismo material y a tono.

«Si nunca te han hecho hacer locuras… Aún no sabes lo hermoso que es estar loco», escribió Ignacia Michelson para acompañar la postal que en cosa de horas recibió más de 11 mil me gusta y decenas de comentarios de sus fanáticos que no dudaron en asegurarle que está cada día más guapa.

Algunos de los mensajes que le dejaron dicen: «Nada que decir»; «Que bella»; «mi amoor preciosa Me encantas»; «ojalá me dejaras hacerte una locura»; «Divinaaaaaaaa»; «Te pasas lo hermosa que eres Ignacia»; «bellísima»; «Gran Diosa»; «Preciosa»; «Guapaa de guapas»; «Luces bellísima»; «Diosa» y «OMG».

La encerrona que vivió Ignacia Michelson

Hay que recordar que hace unos días, Ignacia Michelson no lo pasó muy bien, ya que mientras estaba junto a Marcianeke y una amiga circulando por Ñuñoa, fueron víctimas de un intento de encerrona, que lograron evitar gracias al cantante.

«Se nos cruza un auto súper chiquitito, color gris, con cinco tipos encapuchados y con pistolas. Nos dicen bájense del auto. Yo me estaba bajando cuando el Mati me dijo no, no, no. Se tiró para atrás (conduciendo) y siguió», relato la DJ a Las Últimas Noticias.

Siguiendo por esta línea, Ignacia Michelson agregó que «ahí los tipos se fueron y dijeron ‘vámonos, vámonos’. Yo creo que cacharon que éramos nosotros y les dio miedo. Por suerte no nos tiraron balazos directos, porque sí dispararon al cielo».