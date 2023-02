«Dispararon al cielo»: Ignacia Michelson y Marcianeke sufrieron intento de encerrona

Durante las últimas horas, Ignacia Michelson y Marcianeke vivieron un momento de terror, esto luego de que fueran víctimas de un intento de encerrona, esto mientras se trasladaban por la calle Estrella Solitaria en Ñuñoa, junto a una amiga.

Tras esta lamentable situación, la chiquilla conversó con Las Últimas Noticias, donde señaló que «Íbamos en la camioneta del Mati y nos estacionamos afuera del departamento de una amiga, pusimos los intermitentes».

«Estuvimos esperando como siete minutos y se nos cruza un auto súper chiquitito, color gris, con cinco tipos encapuchados y con pistolas. Nos dicen bájense del auto. Yo me estaba bajando cuando el Mati me dijo no, no, no. Se tiró para atrás (conduciendo) y siguió», continuó Ignacia Michelson.

Además de agregar al medio antes nombrado que: «Ahí los tipos se fueron y dijeron ‘vámonos, vámonos’. Yo creo que cacharon que éramos nosotros y les dio miedo. Por suerte no nos tiraron balazos directos, porque sí dispararon al cielo».

Ignacia Michelson tras el intento de encerrona

Tras esto, Ignacia Michelson comentó que «menos mal que no nos pasó nada», junto con mencionar que «a los 3 minutos» fueron asistidos por funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública.

«Yo estaba en shock. El Mati estaba demasiado tranquilo, muy relajado. Aparte íbamos con una amiga, así que nos estuvo calmando a las dos, así que súper bien», señaló la ex chica reality.

Para finalizar, Ignacia Michelson afirmó que Marcianeke se convirtió en su gran héroe. «Yo estaba muy asustada y él trataba de calmarme. La situación me estresó, entré en shock. (Él) Actuó muy bien, muy valiente. Calmando toda la situación. Calmando a mi amiga, a mí. Estuvo súper bien».

Hay que mencionar que los «amigos con derechos» estuvieron juntos en la gala del Festival del Viña y durante la noche de este jueves se les vio como público en la Quinta Vergara.