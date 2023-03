Camila Recabarren eleva la temperatura con foto completamente al desnudo

Luego de estar alejada de redes sociales por un buen tiempo, Camila Recabarren volvió con todo, incluso con un manso anuncio en Instagram para sus más de dos millones de seguidores. Pues la chiquilla confirmó con todo su llegada ni más ni menos que a Only Fans.

«Primera vez en esta plataforma y feliz de compartirme con ustedes, mi lado sensual más salvaje 💖», señaló en su momento en la plataforma de contenido para adulto.

Es en este contexto que para promocionar el perfil que se creó en enero pasado, es que aprovechando de celebrar su cumpleaños número 32, es que Camila Recabarren dejó la grande en la red social de la camarita, luego de publicar una postal donde aparece completamente al desnudo.

«Naturalidad del ser ~ 32 vueltas 🌞 vuela libre mariposa», es parte de lo que escribió la ex Miss Chile, junto con una serie de palabras que la definen, además del mensaje «vamos creciendo llena de agradecimientos a la vida entera 💥 x tantos ir y venir… Gracias x acompañarme al infinito y más allá con buena vibra en mi sentí».

Como era de esperar, en cosa de minutos recibió más de 40 mil me gusta, aunque Camila Recabarren decidió cerrar la caja de comentarios para así evitar que algún usuario le deje algún mensaje desubicado.

Camila Recabarren y su paso por otras plataformas

Recordemos que la modelo ya había aterrizado anteriormente en una plataforma similar. Se trató de Arsmate, el «OnlyFans chileno».

«Yo tenía un montón de prejuicios y barreras mentales. Aparte de que espero que me ayude económicamente, significa un destape para mí. Es romper paradigmas en mi cabeza. Siempre me ha gustado sacarme fotos», aseguró Camila Recabarren en conversación con LUN.

«Y haciendo esto la he pasado bien. Yo me la gozo con el vestuario, con las fotos, con los bailes, con todo. Después entendí que esta actividad puede encantarme y puede generar solidez financiera, que harto cuesta. Pero lo es que haría lo que me gusta», complementó la chiquilla en aquella oportunidad.