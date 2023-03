«Mi amor platónico»: Fran Undurraga eleva la temperatura con fotito del recuerdo

Sin duda que Fran Undurraga es una de las famosillas más populares en Instagram, donde ya supera los 1.5 millones de seguidores a los que enamora con picarones registros en los que se luce ligera de ropa y se llena de piropos por lo guapa que luce.

Junto con esto, la ex chica reality tiene un perfil en Unlok, una plataforma para adultos muy parecida en Only Fans, en la cual si los usuarios quieren acceder a su contenido más subido de tono, tienen que pagar unos 10 dólares (cerca de 8 mil pesos chilenos) mensuales.

Pese a esto, Fran Undurraga sigue subiendo coquetas fotitos a la red social de la camarita, las que dejan a varios sin palabras por lo regia que se ve. Así es como ocurrió recientemente con una de sus últimas publicaciones.

Resulta que hace unos días, la chiquilla compartió una sensual postal, recordando sus días de vacaciones por las playas de Chilito, donde aprovechó de aprender a hacer surf.

«Foto de los momentos lindos de este 2023 que ha comenzado cambiándome la vida como nunca antes», escribió Fran Undurraga para acompañar el registro donde aparece recostada en una tabla de surf, mientras luce un pequeño bikini negro.

Solo piropos para Fran Undurraga

Como era de esperar, al poco tiempo recibió más de 16 mil me gusta y decenas de mensajes de sus seguidores, los que no dudaron en asegurar que está cada día más regia y que no podían más de lo guapa que luce.

«Toda la belleza de la naturaleza en su esplendor»; «Cosita linda»; «que bonita estás»; «Linda la Fran»; «Siempre hermosa»; «Te pasas lo hermosa que eres»; «eres mi amor platónico»; «Te ves muy linda»; «Como dicen que no existe las sirenas»; «Regia»; «Mi amor» y «Me gustaría ser esa arena» es parte de lo que le escribieron.