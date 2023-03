Aseguran que Parived intentó regarle un lujoso reloj a Marcela Vacarezza

Durante la jornada de este jueves, Carola Julio visitó el matinal ‘Mucho Gusto’ para hablar de distintos temas faranduleros. Es en este contexto que la periodista se refirió al gran escándalo del último tiempo, el caso relojes VIP y en específico a su protagonista, Parived.

Resulta que la ex panelista de ‘Primer Plano’, relató una particular anécdota que protagonizó el ex de Tonka Tomicic ni más ni menos que con Marcela Vacarezza cuando les tocó coincidir en una cena.

Según lo relatado por Carola Julio, a la esposa de Rafael Araneda, le llamó la atención el reloj que portaba Parived y le dedicó un elogio. «Él es muy generoso, incluso para regalar cosas. Yo he estado en comidas donde otra conductora de televisión le dice: ‘oye, qué lindo tu reloj'», comenzó relatando.

Luego de que Marcela Vacarezza elogiara el reloj de Parived, la comunicadora aseguró que el anticuario intentó regalárselo, pero que ella de inmediato lo rechazó.

«Se lo saca y dice ‘te lo regalo’. Ella le dijo que no, solo quería admirarlo», junto con afirmar que «Tenía mucho brillante. No todos están acostumbrados a esas cosas». Finalmente, se volvió a poner el reloj y la cena continuó con normalidad.

Parived rompió el silencio

Hay que recordar que a principios de febrero, Parived fue formalizado por el caso relojes VIP, instancia en la que se mantuvo en completo silencio. Pero unos días después decidió dar la única entrevista exclusiva a La Tercera para habalar de tema.

«Se esperó casi seis años para formalizarme, y sin ningún antecedente, salvo la especulación, el fiscal solicitó, luego de allanar el hogar de mi familia, una orden de detención en mi contra, lo que evidencia un trato discriminatorio y desigual» indicó Marco Antonio López.

«Yo sostengo mi inocencia frente a todo lo que se especula alrededor de esta causa, si no, no estaría acá, no tendría la tranquilidad que tengo. Mi motivación interna frente a esta entrevista es esa y también señalar que está en manos de las personas capacitadas del Ministerio Público y toda la información la tenemos a disposición, como hemos estado siempre» agregó.