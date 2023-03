¿Cuánto cobró Belén Mora?: Paty Maldonado cuenta la firme y hace bolsa a la humorista

En un nuevo capítulo de Las Indomables, Paty Maldonado realizó un análisis sobre los diferentes artistas que pisaron el escenario del Festival de Viña del Mar 2023. En este sentido, dio a conocer que por temas laborales, no le perdió la pista a ninguno de ellos en cada jornada del certamen, el cual lo calificó como «amateur».

Bajo este contexto, la opinóloga, fiel a su estilo, abordó lo que fue la presentación de la humorista Belén Mora, quien fue víctima del monstruo.

Aquí es donde Paty Maldonado recordó uno de los polémicos comentarios de la comediante. «Qué hue.. más rara. Yo me quería morir. Me imagino que con lo que pagaron se tendrá que ir del país, porque ella dijo ‘me voy del país si gana el Rechazo, no tengo nada más que hacer’».

A lo que agregó sin pelos en la lengua: «Y fue al ‘Festival facho’ y clarito dijo ‘me paso las pifias por la ra..’. Tal cual. Y le pagan 25 palos. Yo me imagino que con los 25 palos se tiene que ir«, expresó, revelando lo que cobró Belén Mora.

En ese momento interviene su compañera en el espacio virtual, Catalina Pulido, quien aseveró que «70 (millones) le pagaron».

Corrección que es inmediatamente respondida por la panelista de TV+. «No, no hay 70 palos para ningún humorista chileno».

Los descargos de Paty Maldonado en contra del Festival de Viña

Más adelante en el programa, Paty Maldonado explicó que «la Belén es de bloque, es de grupo. Si tú me dices ‘oye, van a llevar a El Muro completo’, fíjate que me hubiera reído. Ahí te creo, sola no es humorista».

Y para cerrar, la ex panelista de Mucho Gusto sostuvo que «no es tema para mí ella, fue tema durante el Festival, pero yo creo que el Festival este año fue amateur».