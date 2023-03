5 canciones de Romeo Santos para dedicar a tu ex, según Radio Corazón

Romeo Santos sin duda que dejó la grande con su regreso a nuestro país. Pues para sorpresa de todos dará la cifra récord de nueve conciertos, los próximos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 y 30 de marzo, con la mayoría de ellos totalmente agotados.

Es por lo mismo que en su Radio Corazón queremos que estén bien preparados en caso de que ya tengan sus entraditas para verlo en vivo. Así que vamos a hacer un repaso por algunas de sus canciones más populares y que sin duda no pueden faltar.

Y en esta ocasión nos vamos a centrar en un tema muy especial, ya que a pesar de que la mayoría de las canciones de Romeo Santos son románticas, el dominicano también tiene algunas que hablan sobre el desamor y la traición.

Por lo mismo que en la Número Uno de Chile, armamos una lista con las mejores 5 canciones de Romeo Santos para dedicárselas a sus ex, en caso de que necesiten un empujoncito para dejar ir a los susodichos.

5 canciones de Romeo Santos para dedicar al ex

1. Odio

Esta canción es la primera colaboración del Rey de la Bachata con ni más ni menos que Drake, artista que será cabeza de cartel de Lollapalooza 2023 y que cementó su llegada al público de habla inglesa.

Parte de su letra dice: «Y por ti, Vivo aniquilado en el despecho, Reprimido, ardiendo por los celos, Lo odio aunque él te haga feliz, A mí, Nada me intimida pero entiendo, Que él gano la guerra hace tiempo», en clara referencia a que perdió a la mujer que amaba.

2. Llévame Contigo

Esta canción forma parte del disco Fórmula, Vo. 1, lanzado en 2011 y es para aquellos que aún no logran superar a su ex pareja y que al menos quieren ser amigos.

«Para ti hasta siempre te amaré fue un refrán, Y el matrimonio un papel que romperás, Si es que acaso queda un poco de cariñito, Regálame tu amistad» dice la letra.

3. Imitadora

Romeo Santos lanzó esta canción como parte de su disco Golden, lanzado en 2017 y aunque técnicamente no habla de un quiebre, sino que del momento previo al fin de la relación, igual se puede asociar a un ex.

Parte de la letra dice: «Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento, Y yo estoy estancado en esos tiempos, Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos, Dime, quítame esta duda».

4. Bebo

Ahora vamos con una canción nuevecita de paquete, hablamos de bebo, perteneciente al último disco de Romeo Santos: Fórmula Vol. 3 y que habla de lo que ocurre justo tras el quiebre.

«Y bebo, Porque te amo y te odio, creo en Dios, pero te quiero en el infierno, Si me engañas una vez la culpa es tuya, la segunda soy pendejo, Me traicionaste, no pensaste en nuestros niños, por tu culpa ahora quiero» es parte de la letra.

5. Ella y yo

Y terminamos con un clásico, hablamos de ella y yo, una de las canciones más recordadas de Romeo Santos cuando estaba en Aventura, en una colaboración junto a Don Omar. A pesar de que la historia son dos amigos, el tema es sobre la infidelidad y puede ser dedicada para un quiebre que no terminó bien.

«Ya veo que todo era mentira cuando ella me decía, Que se iba pa’ Puerto Rico a vacaciones con su amiga, Me mintió» es parte de lo que dice la letra.