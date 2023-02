«Voy a contar una exclusiva…»: El importante rol que tendrá Yamila Reyna en la Gala de Viña

¡En su mejor momento! Yamila Reyna la está rompiendo toda tras su llegada a las pantallas de TVN, donde ahora fue más allá y soltó la pepa sobre su participación en un nuevo proyecto.

En este sentido, en la mañana de este viernes 10 de febrero, a una semana del comienzo del Festival de Viña, dio a conocer el importante rol que tendrá dentro del certamen, más bien, dentro de la Gala del evento.

Y así lo anunció, en plena edición del matinal Buenos Días a Todos, donde aseguró que animará ni más ni menos que la previa de la Gala de Viña del Mar, espacio en el cual estará acompañada del reconocido conductor Sergio Lagos. En este contexto, ella irá en representación de TVN, mientras que Lagos hará lo propio por Canal 13. Recordemos que ambas casas televisivas son las encargadas de llevar a cabo las transmisiones del certamen.

El nuevo proyecto de Yamila Reyna

“Voy a contar una exclusiva, ya que me dejan contarlo”, expresó, quien de inmediato llamó la atención de todos en el estudio del programa matutino, incluido su compañero en la animación Gino Costa.

Dicho esto, Yamila Reyna añadió: “Voy a animar la previa de la Gala del Festival de Viña del Mar, con el señor Sergio Lagos (…) profundamente orgullosa de hacer esta animación, muy nerviosa igual. Viendo vestidos también, son dos para mí”.

Un gran paso en su carrera, puesto que no solo será su primera vez en la conducción en la previa, sino que también será la primera vez que dirá presente en en el evento festivalero. Ante esto, no dejó pasar la oportunidad de tirar la talla, «estoy con mucho nervio, ya lo pienso y me hago pipí».

Cabe destacar que el nombre que tendrá esta nueva versión de la Gala será «Noche Cero«, donde los que animarán el evento serán Tomicic y Eduardo Fuentes el próximo viernes 17 de febrero.