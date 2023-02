«Me enamoré»: La Rancherita saca suspiros con sensual tenida de animal print

Carolina Molina, más conocida como La Rancherita, tiene casi 300 mil seguidores en su cuenta de Instagram, a los que siempre está encantando con registros de su día a día, sus lanzamientos musicales e incluso los emprendimientos en los que trabaja.

Pero de vez en cuando, la cantante saca suspiros con coquetas fotitos en las que luce su figura y que sin duda dejan la grande. Así es como ocurrió recientemente, luego de que se compartiera una publicación donde se luce con una especial tenida.

Resulta que La Rancherita subió unas postales en las que aparece posando desde un sillón con un ajustado enterito de animal print que marca todas sus curvas. Junto con esto, aprovechó de compartir un especial mensaje sobre ella misma.

«Nunca he querido ser como nadie ni parecerme a nadie. Solo soy yo! Por eso es que no sigo modas y estándares impuestos, solo uso y hago lo que me gusta, lo que me llena y hace feliz, Aplica a ropa, música, vida y todo lo demás», es parte de lo que escribió Caro Molina.

Solo piropos para La Rancherita por sus fotitos

Como era de esperar, al poco tiempo de compartir las postales, La Rancherita recibió más de cuatro mil me gusta y decenas de mensajes de sus fanáticos, los que no dudaron en asegurarle que cada día está más regia y encontrarle toda la razón en sus palabras.

«Esa es la única forma en la cual todos deberíamos ser»; «Tremenda mujer»; «Me enamore, simplemente me enamoré»; «Tú eres única, querida Caro!! Única e irrepetible»; «Te pasaste, te ves guapísima»; «Una diosa caro»; «Amor propio es tú motor»; «Te ves preciosa»; «Cosita bien hecha»; «Un exquisito bombón» y «Eres mi diva» es parte de lo que le escribieron a la ex chica Rojo.