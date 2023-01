La Rancherita sube coqueta fotito con referencia a Shakira

Sin duda que la noticia de la semana es el lanzamiento de la Music Session Vol. 52 de Bizarrap junto a Shakira, donde la colombiana se lanzó sin filtro contra su exesposo, Gerard Piqué, dedicándole unas cuantas palabras por su infidelidad.

Tras su publicación, nadie se ha quedado al margen de la canción, siendo este el caso de Carolina Molina, más conocida como La Rancherita, quien no dudó en recurrir a sus redes sociales para compartir un especial mensaje relacionado con el tema.

Resulta que la chiquilla subió a Instagram una coqueta postal en la que aparece con la parte de arriba de un bikini, junto a un pequeño short verde y botas café. Junto con esto, se refirió a Shakira, defendiéndola de todos los críticos.

«Ya lo ves? La vida se canta!!! Creo que no he estado tan equivocada Grande #shakira. Cuantos quisieran que les pasará alguito en sus aburridas vidas para cantar con alguito de sentimiento» escribió La Rancherita para acompañar la fotito.

Al poco tiempo, recibió más de mil me gusta y varios comentarios con emojis piropeándola y asegurándole que está cada día más guapa. «Bélica»; «Demasiado guapa top model»; «Te pasaste Carolina»; «Que guapa Caro»; «Bella» y «Besitos princesa linda» es parte de lo que le escribieron.

La Rancherita y su particular video

Hace unos días te contamos que La Rancherita compartió un video en su cuenta de TikTok en el que muestra el baile que acompaña a su canción. Para acompañar el registro donde luce dos tenidas distintas, escribió: «Ya tenemos su bailecito, quien se atreve? 🎵QUE TE CREÍ🎵».

Pero al parecer no a todos les gustó la publicación, ya que al poco tiempo, estaba llena de críticas. «Cómo se llamaba el tema de YINGO? JEI LO»; «Que flayte la canción!!!!»; «Que es eso… 😳»; «Cantas muy bien, pero esta canción no te favorece 🥺; «qué te paso caro?, me gustaba cuando estabas en Mekano. Pero ahora te pareces a la Naya Fácil 😳».