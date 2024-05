El desesperado llamado de La Rancherita al denunciar acoso: «Hoy temo por mi vida»

Carolina Molina, más conocida como La Rancherita, dejó más que preocupados a sus seguidores, luego de que en las últimas horas compartiera un video, denunciando que lleva meses siendo víctima de acoso por parte de una persona, a la que denominó como «psicópata».

Es más, acusó que solo unos días atrás fue víctima de un ataque por parte del hombre y que el caso ya se encuentra en Fiscalía. Pese a esto, quiso exponerlo públicamente, ya que todavía no recibe respuesta sobre los avances.

«Tengo que contarles lo que está pasando (…) Estoy muy asustada, hoy temo por mi vida. Lo que me está pasando es una situación muy delicada, con respecto a lo que publiqué la semana pasada con mi auto», comenzó relatando La Rancherita en un video publicado en su Instagram.

La grave denuncia de La Rancherita

Siguiendo por esta línea, Caro Molina agregó: «Yo sé quién es la persona que me está atacando, que me persigue para hacerme daño, porque no es la primera vez que lo hace, lo ha hecho varias veces y yo lo he visto».

«Esta vez, pasó en el Mall Plaza Norte y hoy recibo la noticia de mi abogado que la Fiscalía notificó que el Mall no tenía registros del día que mi auto fue atacado y eso es mentira, es totalmente falso. Yo ví que habían cámaras y registros, no sé porque están encubriendo a este delincuente, este psicópata», continuó.

Tras esto, La Rancherita mencionó que «esta persona que ami me ataca es un psicópata, porque me lleva persiguiendo por mucho tiempo. Me lleva amedrentando y me hace vivir en el miedo. Yo he estado mucho tiempo callada, disimulada con eso, callada por mi trabajo pero ya no se que hacer, necesito ayuda porfavor».

«Necesito que me ayude una entidad mucho más grande, importante, una entidad que proteja a la mujer. No es un asunto de farándula, me he callado mucho tiempo por miedo a los prejuicios y a los cuestionamientos públicos».

Por último, la cantante hizo un desesperado llamado de ayuda: «Entendiendo todos los casos de abuso que están pasando en el país, yo no voy a exigir que sean más eficaces conmigo pero ¿Qué están esperando entonces?, ¿Que este gallo me mate?».