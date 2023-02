«En el suelo no me quedo»: El comentado mensaje de Raquel Argandoña

Raquel Argandoña es uno de los rostros que se ha mantenido por años en la televisión chilena. De modo que a lo largo de su extensa trayectoria se ha topado con diferentes comentarios sobre ella, con los cuales ha sabido lidiar de manera directa.

El rostro de TV+, es bastante conocida por no quedarse callada y saber enfrentar de manera directa las críticas. Pues la animadora en general no tiene problemas para decir lo que piensa y así lo demostró recientemente en sus redes sociales.

Raquel Argandoña responde

La presentadora de ‘Tal Cual’, se encuentra constantemente bajo el escrutinio público. Esto debido a que no es raro ver que sus dichos o actitudes repercuten en los medios o redes sociales.

Esta exposición se ha visto en aumento tras volverse presentadora junto a José Miguel Viñuela. Pues es durante este espacio que comúnmente se comentan hechos de la farándula chilena, o es aquí donde aprovecha de contar algunas de las escandalosas anécdotas de su vida personal.

Si bien verse envuelta en distintas polémicas es algo casi diario en la vida de ‘La Quintrala’. Esta no dudó en utilizar su cuenta oficial de Instagram el día de ayer para entregar un mensaje breve pero bastante significativo, que muchos interpretaron como indirecta para las críticas y la mala onda que le llega constantemente.

La madre del Kel Calderón compartió una fotografía de ella acompañada del mensaje: «Puede que me caiga, pero en el suelo no me quedo».

La fotografía no tardó en llenarse de comentarios positivos de parte de sus seguidores. «Esa es la actitud . Nunca en el suelo», «Te admiro Raquel…», «Nos caeremos , pero todos los días es una nueva oportunidad «, «Me encanta tus reflexiones» y «Esa es la actitud 👏», fueron algunos de los mensajes que escribieron los seguidores de la animadora.