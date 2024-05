La Rancherita actualiza su estado tras denuncia de acoso: «Tengo miedo a represalias»

Unos días atrás, te contamos que Carolina Molina, más conocida como La Rancherita, impactó luego de confesar que un hombre la ha estado acosando durante los últimos años y que incluso llegó a dañar su auto la última vez.

«Esta persona que a mi me ataca es un psicópata, porque me lleva persiguiendo por mucho tiempo. Me lleva amedrentando y me hace vivir en el miedo. Yo he estado mucho tiempo callada, disimulada con eso, callada por mi trabajo pero ya no se que hacer, necesito ayuda por favor», indicó en un video.

Junto con lo que La Rancherita agregó: «Necesito que me ayude una entidad mucho más grande, importante, una entidad que proteja a la mujer. No es un asunto de farándula, me he callado mucho tiempo por miedo a los prejuicios».

Es en este contexto que, hace unas horas, Carolina compartió un nuevo registro en Instagram, en el que asegura que se contactaron con ella abogados, guardaespaldas e incluso desde el Ministerio de la Mujer, a partir de su pedida de ayuda.

Pero esto no es todo, sino que aprovechó de dar a conocer que esta situación de acoso, no solo le ha afectado en lo personal, sino que también en el área laboral.

Los problemas de La Rancherita tras ser acosada

«La verdad es que yo, desde que empecé mi carrera, salgo en televisión, hago música constantemente, estoy por lanzar un disco y, de hecho, he tenido que frenar la masterización y mezcla de este disco, que vengo grabando hace ya varios meses, por esto, por darle prioridad a no seguir quedándome callada o viviendo en el miedo», comenzó relatando.

Junto con esto, La Rancherita admitió que todavía no ha querido dar la identidad del hombre en cuestión, pues no se siente segura. «Tengo miedo a represalias de esta persona, porque sé cómo opera y cómo se codea con gente que trabaja en golpear a personas y encargos. Ustedes entienden».