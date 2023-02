Helhue Sukni deja la grande con particular confesión sobre sus relaciones amorosas

En la tarde de este martes el programa Sígueme y te sigo tuvo como invitada especial a ni más ni menos que a Helhue Sukni, quien impactó y sacó carcajadas al resto del panel con sus inesperadas confesiones.

Y es que la abogada no suele guardarse nada a la hora de hablar, tanto en espacios televisivos como en las redes sociales, donde tiene más de 800 mil seguidores.

Bajo este contexto, en su participación en los estudios de TV+, Helhue Sukni no defraudó, abordando diversos temas. En este sentido, partió contando algo que dejó helados al resto de panelistas, pues se trata de una sorprendente confesión sobre sus relaciones sentimentales, donde afirmó que «siempre he sido infiel».

Por otra parte, también reveló que se encontraba en busca del amor, lo que hizo que tomara la decisión de meterse de lleno en unas cuantas aplicaciones de citas. Sin embargo, esto no resultó como esperaba. «Me metí a Tinder, fue un zoológico. Una amiga me metió a una plataforma más elegante que se llama Happn, no cachaba nada, también ingresé ahí y había puras plastas».

En este sentido, aprovechó de lanzar una anécdota de una pésima situación que tuvo que vivir. «Igual soy vivaracha, porque los usuarios tenían fotos espectaculares. Había un gallo muy regio que aseguraba que era un economista de Wall Street, y yo le decía al viejo que hiciéramos una videollamada para conocerlo, y tenía como 300 años, era nada que ver, un anciano».

¿Qué busca Helhue Sukni en un hombre?

Ya un poco más avanzado el programa, la reconocida abogada dio a conocer lo que tendría que tener un hombre para que la llegue a cautivar. «Hablando en serio, si yo me llegara a casar, tiene que ser un príncipe azul, ahí le voy a ceder parte de mi cama y closet. Pero si voy a estar pololeando, ahí no vivo con él«.

«Cuesta compartir el espacio (…) tiene que llegar un hombre que me enamore de verdad, pero yo ahora no voy a ser tonta, tendré cautela. Aunque tiene que conquistar a las tres niñitas, porque son fregaditas las niñitas, sobre todo la mayor», lanzó para cerrar.