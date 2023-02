Gala Caldirola muestra con quién pasó San Valentín: «Alguien que me ame de la misma forma»

El 14 de febrero es una fecha muy esperada por diversas personas en el mundo, donde dejan fluir todo su amor a sus parejas o a sus seres queridos, lo cual la hace ser una fecha muy especial.

Dicho esto, una de las que no quiso quedar atrás de los festejos del día mundial del amor fue Gala Caldirola, quien aprovechó de usar sus redes sociales para compartir a sus seguidores una fuerte y emotiva reflexión.

El emotivo mensaje de Gala Caldirola

En este sentido, por medio de su cuenta de Instagram partió escribiendo: «Yo creo tanto en el amor! Ese amor del bueno… ese amor que cuida, que protege, que comprende, que respeta, que está», expresó de la mano con un registro en donde se aprecia junto a su retoña Luz Elif.

Tras esto, de pasada confirmó su estado amoroso actual: «Quizás esté 14 de febrero no tengo una pareja que me regale flores y me diga que soy su mujer especial… Algún día llegará alguien que me ame de la misma forma que yo se amar».

Aunque fue tajante en recalcar que está soltera, señaló que no está sola. «Me tengo a mi misma para recordarme que si soy excepcional. Y la tengo a ella que me recuerda que si existe el amor incondicional y a todas las personas que amo para recordarme que si existe el amor de verdad… en forma de madre, hijos, amigos, hermanos».

«Feliz día del amor», cerró.

Tal como era de esperar, dicho posteo no se demoró nada en llenarse de diversas reacciones de los internautas. “Feliz día del amor bella, amarse por sobre todo es lo primero”, “Feliz día hermosas y que tengan un lindo día y no hay amor más lindo que de madre e hija”, «Te mereces todo el amor del mundo amiguita! afortunadas son de tenerse», «Cuanta razón! Hoy se celebra el amor en todas sus expresiones y tb de la amistad!», fueron parte de algunos de los comentarios.