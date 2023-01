¿Cómo lucía hace unos años?: Helhue Sukni rompe la web con fotos del recuerdo

Helhue Sukni ha marcado tendencia en este inicio de año con sus constantes y divertidas publicaciones en medio de sus andanzas en República Dominicana.

Pues todo eso acabó, y luego de llegar a Chile, la abogada no se ha encontrado muy bien de salud debido a un fuerte resfriado que la tiene acongojada. En este sentido expresó, “me fui de vacaciones resfriada y volví de vacaciones resfriada ¿Qué hue…? Estoy pa’ la caga”. Lo cual le provocó un cierto mal rato: “Fui hoy día a la clínica y llegué diez minutos tarde, el hue… del doctor no me atendió, no me atendió por diez minutos”.

A pesar de lo mal que la ha pasado durante estos últimos días, Helhue Sukni también se dio el tiempo de ponerse nostálgica y hacer un repaso de sus tiempos mozos. Instancia en la que aprovechó de recopilar una serie de registros, y como acostumbra ella, los compartió a sus seguidores y seguidoras.

De hecho, en estas fotos del recuerdo incluso aparece una de las hijas de la abogada cuando ésta era solo un bebé.

Y así lo publicó a través de su cuenta de Instagram: «Fotos de mis 25 años, Valor» expuso acompañado de tres emojis de corazón. En algunas de estas fotografías aparecía de forma solitaria posando ante la cámara, mientras que en otros registros salía ejerciendo su rol maternal, dándoles de comer o cargando a una de sus retoñas.

Y como era de esperar, los nostálgicos registros estallaron la red, donde los usuarios no tardaron en llenar la publicación de diversas reacciones. «Se veía súper alta», “Hermosa, tía Helhue, sigue igual de regia”, «Siempre regia tía Helhue», “Qué ochentera, me encanta”, «Tus niñitas son iguales a ti! Hermosa!», «Wenas piernas tía», fueron parte de los comentarios que recibió en el posteo.

Mira las capturas aquí: