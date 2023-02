Mauricio Correa confiesa los motivos de su salida del Festival de Viña 2023

De manera muy reciente se anunció que Mauricio Correa, productor ejecutivo del Festival de Viña 2023, se habría bajado del evento. Dejando sus funciones tanto del festival como del canal durante la mañana del pasado lunes 13 de febrero.

Ahora, el exproductor anunció el día de ayer que esa misma tarde entregaría personalmente los motivos concretos de su salida. Fue a través de un vídeo en su canal de Youtube donde publicó su versión de lo ocurrido.

Mauricio Correa, subió un registro de casi ocho minutos, donde contó en detalle todo respecto a la organización del evento. Y algo que destacó en sus dichos fue que la repentina baja de Yerko Puchento, fue un motivo clave para su salida.

¿Por qué dejó el Festival de Viña?

El pasado lunes, si bien se confirmó su salida de la producción, Correa y Canal 13 se abstuvieron de dar mayores detalles al respecto. De modo que su publicación de ayer fue una inesperada revelación, la cual inició agradeciendo a su equipo y la Municipalidad de Viña del Mar.

Posterior a lo señalado, entró a puntualizar sus motivos para dejar el certamen. «Renuncié porque habíamos tenido puntos de vista muy distintos hace mucho rato«, señaló en primer lugar.

Continuó refiriéndose a la bajada, por un tema médico, del vocalista de Maná. El exproductor señaló que esto había ocurrido en festivales anteriores, pero esta vez fue muy encima. «el sábado tuvimos reunión… y yo no me enteré que se había bajado Maná. Yo, productor ejecutivo de Canal 13″ explicó.

Luego explicó que en la siguiente reunión del día lunes él «metió las patas». Esto debido a que menciono a la banda como si esta siguiera siendo parte del evento, pues a esas alturas aún no de le daban la noticia.

Correa pasó a detallar que la productora se encargó de buscar intensivamente un nuevo artista. Y ese viernes, por mensaje le anunciaron que vendría Tini, a lo que él señaló se trata de una excelente artista pero traería repercusiones negativas para el show de Yerko Puchento. Esto debido a que el público tendría un cambio radical.

«Nuestro deber como productores y directores era protegerlo» aseguró, para posteriormente señalar que decidió intentar hacer un cambio de día. Para esto se comunicó con un ejecutivo de la productora Bizarro.

«Me dice que ninguna instrucción mía la puede obedecer porque yo no estoy en el contrato que esta productora firmó con los canales…», relató en el registro.

«Me di cuenta una semana antes que no tenía autoridad», puntualizó, para luego indicar que había una serie de hechos que no se le habían comunicado, entre ellos la salida de Maná. «No se me había dicho que Maná se había bajado, tres días antes de que yo hiciera el ridículo en una reunión…»

«Cuando yo pedí que por favor buscaran a un artista distinto, que no fuera el que hoy está, porque podía perjudicar a Yerko y a Jorge López (el guionista) me dijeron que la instrucción era que yo no podía dar esa orden«, relató.

Finalmente, el exproductor del Festival de Viña mencionó: «Entonces por dignidad y convicción al cargo, y con mucho dolor, tuve que renunciar. Tengo pena, frustración enorme, pero yo se que después voy a tener la tranquilidad de que hice lo correcto«.