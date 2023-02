«Manjarcito»: Gala Caldirola deja la grande con picarones bikinazos desde la playa

Casi tres millones de seguidores tiene Gala Caldirola en su cuenta de Instagram, siendo una de las famosillas más populares en nuestro país. Es por esto que en todo momento la chiquilla está compartiendo registros de su día a día y sus nuevos proyectos.

Así que, como era de esperar, aprovechando sus vacaciones en Uruguay, la española no dudó en compartir unas picaronas postales, luciéndose desde la playa con unos pequeños bikinis en los que dejó casi nada a la imaginación.

«Somos de mar, de puestas de sol, de cremita en la piel y cervecita en la playa», escribió Gala Caldirola en la primera publicación, donde aparece con un traje de baño con estampado animal print, además de que se pueden ver unos videos en los que aparecen navegando arriba de un yate.

Mientras que en el segundo posteo, posa con un bikini fucsia que deja a la vista su trabajada figura y su retaguardia junto al mar. «Hoy me di cuenta que solo tengo razones para sonreír, agradecer y ser feliz!», agregó.

Al poco tiempo de subir los registros, Gala Caldirola consiguió miles de me gusta y decenas de mensajes en los que no pueden evitar llenarla de piropos por lo guapa que se ve y afirmarle que cada día está mejor.

«Muy linda y muy inteligente para elegir ese paraíso»; «Regia y estupenda guapa como siempre»; «Princesa hermosa»; «Eres una mujer estupenda»; «Pásalo increíble»; «Pero qué hermosa»; Manjarcito»; «Bombona»; «Que mujer más sensual y linda»; «Te pasas lo hermosa que eres» y «Fabulosa galita» es parte de lo que le dejaron.

Gala Caldirola contra Luis Mateucci

Hace un tiempo la ex chica reality se vio en la polémica con Luis Mateucci, luego de que este apareciera en ‘Sígueme y te sigo’, para contar de un encontrón que vivieron, luego que rechazara una flor de ella. «Había un florero con rosas, las agarró y me las empezó a tirar, agarró el florero y me lo tiró. Me mojó entero. Me tiró el florero, las rosas, con agua…».

Frente a esto, Gala Caldirola no dudó en salir a responder, asegurando «Que agradezca porque otra se lo tira a la cabeza por bocón» comenzó señalando. Siguiendo por esta línea agregó: «Por hablar y colgarse siempre de las mujeres y por inventar cosas para estar en pantalla. Ridículo».