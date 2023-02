«El que puede, puede»: Pailita y su desenfrenado carrete en Cancún

El reconocido cantante urbano Pailita, se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones de ensueño junto a su familia en Cancún, en el marco de su cumpleaños. Aunque no todo partió de la mejor manera, puesto que en primera instancia viajaría a Estados Unidos, pero le denegaron la Visa.

En este sentido, el artista señaló en un live que sus planes originales de viajar para su cumpleaños se vieron repentinamente cancelados. El mismo intérprete había señalado que esperaba cumplir su sueño de ir Disney World, a celebrar su nueva vuelta al sol.

Sin embargo esto se vio frustrado, de modo que Pailita no contuvo su decepción ante lo ocurrido. «Todo mal compañeros, todo mal hue… no sé qué me pasa, ayer el live no tenía sonido, yo ahora debería estar viajando» partió diciendo a los más de 10 mil espectadores que estaban conectados en la transmisión.

Posteriormente indicó: «No me dejaron viajar, me negaron la Visa. Yo quería ir a Disney, pero no se va a poder esta vez. El único que no podía viajar era yo». Sin embargo, el artista también señaló durante la transmisión que esto no limitaría, pues de todas maneras viajaría a otra parte.

Las vacaciones de Pailita

Bajo este contexto, Pailita no se quedó de brazos cruzados y se mandó a cambiar a Cancún, México. Donde ha mostrado diferentes postales junto a su familia, disfrutando de un paradisíaco lugar.

A través de su cuenta de Instagram, expresó en una de sus historias: «Los que estuvieron cuando nadie apostaba una ficha por mí. No tiene sentido vivir todo esto si no es con ustedes, están gigantes mis niños. Estoy orgulloso de ustedes!! Nunca los dejaré solos. El primer viaje de miles familia. Que comience la travesía. Los amo».

¡El manso carrete!

En las últimas horas de anoche, el intérprete de «Ultra Solo» publicó lo bien que lo estaba pasando en una alocada fiesta, haciendo que ha más de alguno le dieran ganas de estar allá.