Tonka Tomicic desmiente descargo de Neme contra Canal 13: «Nace desde su corazón»

A las 13:00 horas de este viernes, Tonka Tomicic llegó a Canal 13 para dar su primera entrevista exclusiva luego del polémico allanamiento que vivió en su casa, en el marco de la investigación por el caso relojes VIP.

Es en medio de esta conversación que se refirió a los dichos que lanzó José Antonio Neme en ‘Mucho Gusto’ para defenderla y apuntar directamente a la estación a la que pertenece la animadora.

«Yo creo que Tonka ha sufrido un maltrato mediático desde su propio canal y me hago responsable, aunque esto me… es lo que yo pienso, no lo conversé con ella ni nada, es una opinión absolutamente personal. Creo que su canal no fue muy leal con ella, y ella fue muy leal con el canal» señaló en su momento el periodista.

Frente a esto, es que Tonka Tomicic indicó que «ese es José Antonio. Yo sé que nace desde su corazón, pero cuando llegó esta carpeta filtrada (de la investigación del caso relojes vip robados) fui al cuarto piso, hablé con los ejecutivos, les dije lo que pasaba y siempre he tenido apoyo. Y cuando me han pedido estar al aire, yo he estado al aire».

«Me he sentido apoyada. Entiendo que el mensaje viene desde el cariño y se lo agradezco a José Antonio, pero el canal se ha portado bien conmigo» continuó, además de agregar que «este es mi trabajo, es mi pasión y quiero seguir creciendo como profesional».

Tonka Tomicic y el quiebre con Parived

Por otro lado, al ser consultada por su quiebre con Parived, Tonka Tomicic no quiso entrar en muchos detalles sobre las razones, pero aseguró que el fin de su matrimonio no guarda relación con la polémica por el caso de los relojes VIP.

Por otro lado, comentó sobre lo que ocurrió en el allanamiento, la animadora confesó que «lo que ocurrió esta semana nunca pensamos que iba a ocurrir, pero va en carriles totalmente aparte. Nosotros seguimos siendo amigos. Yo sé que él me desea lo mejor, y yo a él se lo deseo. Son 20 años y solo calzaron los tiempos».

Finalmente, le consultaron a Tonka Tomicic si acaso hay posibilidad de volver con Parived. Frente a esto, señaló que si una decisión se toma conversada entre dos personas y de forma amistosa, «creo que la separación no tiene vuelta».