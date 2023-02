Las tiernas postales de Pailita en el viaje por su cumpleaños

El pasado miércoles 1 de enero les comentamos que Pailita, entregó una triste noticia a sus seguidores respecto a su cumpleaños. Sin embargo, esta jornada compartió con sus seguidores diferentes registros que lo mostraban bastante feliz, pues pudo buscar más opciones para celebrar.

El cantante urbano señaló en un live que sus planes originales de viajar para su cumpleaños se vieron repentinamente cancelados. El mismo intérprete había señalado que esperaba cumplir su sueño de ir Disney World, a celebrar su nueva vuelta al sol.

Sin embargo esto se vio frustrado, de modo que Pailita no contuvo su decepción ante lo ocurrido. «Todo mal compañeros, todo mal hue… no sé qué me pasa, ayer el live no tenía sonido, yo ahora debería estar viajando» partió diciendo a los más de 10 mil espectadores que estaban conectados en la transmisión.

Posteriormente indicó: «no me dejaron viajar, me negaron la visa. Yo quería ir a Disney, pero no se va a poder esta vez. El único que no podía viajar era yo». Sin embargo, el artista también señaló durante la transmisión que esto no limitaría, pues de todas maneras viajaría a otra parte.

Las vacaciones de Pailita por su cumpleaños

Si bien el esperado viaje a Disney no se pudo concretar, el cantante no descartó llevar a su familia a otra parte para festejar. «nos vamos a otro lado, no me puedo quedar así porque es mi cumpleaños, es el 4 y yo quiero pasarlo en otro lado», aseguró.

Y así lo hizo, pues en las ultimas horas el artista ha compartido diferentes registros con su familia de vacaciones en Mexico. A través de su cuenta oficial de Instagram, el interprete de ‘Parcera’ mostró diferentes fotografías y vídeos en las paradisíacas playas de Cancún.

Además que no olvidó señalar en una de estas historias que estaba cumpliendo uno de los grandes obejtivos que le prometió a su madre. «Mamá, te dije que lo lograría», redactó sobre una foto en la que aparece su progenitora.