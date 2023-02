Botota Fox confirma que no volverá a actuar en circos: «Nadie se merece que le violenten»

Por estos días, la Botota Fox se encontraba con su espectáculo circense en Viña del Mar. Pero ahora, a través de un comunicado en Instagram, confirmó que nunca más volverá a actuar en un circo, luego de sufrir un hecho de violencia.

«Sé que no quería escribir esto, pero me siento tan devastado, con mucha pena. Porque no merezco que me peguen, y por lo mismo defiendo no ir más al circo ‘La Botota y sus amigas’ en el Marga Marga», comenzó señalando José Miguel Navarrete, nombre real del artista.

Siguiendo por esta línea, Botota Fox agregó que «Creo que nadie se merece que le violenten. Menos basuras. Por lo mismo, muchas gracias a todos. Espero vernos pronto. Pero jamás, jamás en un circo. Solo pena siento».

Tras esto, el actor y comediante volvió a repetir que fue víctima de violencia en la ciudad jardín, además de revelar que en ese momento no se atrevió a reaccionar. «Me pegaron. Yo di todo, pero me siento una basura por permitir eso. Pero al circo no vuelvo, créanme».

Para acompañar el mensaje que publicó en sus redes sociales, Botota Fox simplemente escribió: «Así nomás. Pero seguiré trabajando como siempre. Gracias Viña por ese enero maravilloso. Los veo», descartando volver a trabajar en el circo.

Obviamente que al poco tiempo de compartir la publicación, recibió más de 14 mil me gusta y cientos de mensajes de sus seguidores, quienes no dudaron en entregarle todo su apoyo. Incluso Sigrid Alegría le dedicó unas sentidas palabras: «Te abrazo de ojos cerrados y en pausa».

¿Qué pasó con la Botota Fox?

A pesar de que aún no se conocen antecedentes de lo ocurrido con la Botota Fox, Camilo Cárcamo, el mánager de la artista, compartió una historia en redes sociales, para aclarar cual es su estado actual.

«Botota se encuentra mejor de ánimo, más tranquila después de su desahogo en las historias anteriores. Agradecemos infinitamente todas las muestras de cariño y apoyo», indicó.

Además de aclarar que «Haremos el comunicado oficial para que las cosas no se tergiversen, la realidad es una sola y ustedes merecen saberlo como tal. La violencia nunca lleva a nada bueno, aún estamos procesando todo».