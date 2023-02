«Todo mal compañeros»: Pailita entrega una triste noticia a sus seguidores

Pailita entregó a sus seguidores una triste noticia a través de sus redes sociales. Esta es respecto a la celebración de su cumpleaños.

El intérprete de ‘Parcera’ reveló en una transmisión en su Instagram que sus planes de viajar para su cumpleaños se vieron repentinamente cancelados. El mismo cantante había señalado que esperaba cumplir su sueño de ir Disney World, a celebrar su nueva vuelta al sol.

» Todo mal compañeros, todo mal hue… no sé qué me pasa, ayer el live no tenía sonido, yo ahora debería estar viajando«, partió diciendo a los más de 10 mil espectadores que estaban conectados en la transmisión.

Al parecer, el viaje se vio frustrado debido a que su Visa para trasladarse a los Estados Unidos no fue aprobada. De modo que Pailita no contuvo su decepción ante lo ocurrido.

«la media volada, no me dejaron viajar, me negaron la Visa. Yo quería ir a Disney, pero no se va a poder esta vez. El único que no podía viajar era yo», señaló.

El cantante nacional expresó lo emocionado que estaba por trasladarse al hogar del Mickey Mouse para poder festejar su cumpleaños numero 23. Aprovechó la instancia, para comentar: «no me dieron ningún motivo por la Visa. He viajado tres veces a Estados Unidos», aseguró mientras se trasladaba en un automóvil con sus amigos.

Como era de esperarse, fiel a su actitud tranquila, no tardó en buscar algo de humor en toda la situación: «de aquí nos vamos todos para la casa a mirar Toy Story. Disney querían», sus palabras no tardaron en detonar las risas en sus acompañantes.

Si bien el esperado viaje no se pudo concretar, el cantante no descartó trasladarse a otra parte para festejar. «nos vamos a otro lado, no me puedo quedar así porque es mi cumpleaños, es el 4 y yo quiero pasarlo en otro lado», aseguró.

Finalmente agregó «Ya no fue Disney, pero adivinen dónde me voy, porque me voy sí o sí, ya compré los pasajes, me voy hoy mismo, ya compré los pasajes lejos».