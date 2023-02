Así reaccionaron los seguidores de Mauricio Pinilla ante su retoque estético

El ex goleador de La Roja, Mauricio Pinilla decidió compartir con sus seguidores el sutil retoque estético que se realizó recientemente.

Sin duda una característica que para muchos resalta de él ex jugador, además de su talento para el fútbol, es su atractivo físico. No es raro ver que sus publicaciones en Instagram se llenen de comentarios sobre lo bien parecido que es.

Siguiendo esta línea no es de extrañar que el animador del programa «Fuera del Área» quiera mantener su buen físico. Pues así lo demostró esta mañana cuando compartió que se hizo unos cuantos retoques en el rostro.

A que proceso se sometió Mauricio Pinilla

Fue a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram que ‘Pinigol‘, compartió un registro de su cambio. En la fotografía se puede apreciar como una doctora le está realizando un procedimiento en su rostro.

En la publicación que compartió se puede leer: «Un retoque con la mejor @dra_paulaundasaimit«.

Por otro lado la especialista también compartió en sus redes sociales que le realizó un procedimiento al deportista. Se trataría de un registro en vídeo donde se puede ver con mayor detalle el proceso que le realiza.

Aquí se le puede a la doctora inyectando diferentes puntos del rostro de Mauricio Pinilla, siendo específicamente su frente y nariz.

Finalmente la encargada del procedimiento escribió en la descripción del vídeo: «En esta ocasión tuve el agrado de atender al simpático y encantador @pinigol9 porque para los hombres también es importante el cuidado de su piel. Feliz de atenderte nuevamente».

Claramente los fanáticos del ex futbolista no se contuvieron y no tardaron en llenar la publicación de halagos y buenos comentarios respecto al procedimiento que se realizó el presentador. Entre estos se podía leer: «Bien Pinilla qué desde ya té preocupes aunque eres muy joven aún», «Espectacular como siempre», «Wenaaaa…anotaste un goolll…cariños» y «Te ves espectacular, me encantó«.