¡Luciendo solo un delantal! Karla Melo enamora con coqueto bailecito

Con más de 873 mil seguidores cuenta Karla Melo tan solo en Instagram, por lo mismo que la chiquilla está en todo momento activa, compartiendo registros de su día a día y especialmente de sus próximos proyectos laborales.

Y por estos días la chiquilla está en plena promoción de su nueva canción ‘Por Ti’, la que se estrenó recientemente con videoclip y todo, es frente a esto que se ha dedicado a subir distintos posteos relacionados con su tema. Siendo uno de los últimos el que más llamó la atención.

Resulta que Karla Melo publicó un sensual video en el que aparece luciendo tan solo un delantal de cocina con estampado de Chayanne, mientras se manda un coqueto baile al ritmo de su nuevo éxito.

Junto con esto, la también actriz escribió: «Cuant@s arrepentid@s? 😈 #PORTI Quiero verles haciendo este bailecito!!!! Etiquétenme!!!!! QUIERO VER ESOS DELANTALES DE COCINA 😍 Y muchas gracias por tanto cariño! Tantos videos, etiquetas, mensajes y seguimos sonando en la radio! GRACIAS GRACIAS GRACIAS!».

Como era de esperar de publicar el registro, al poco tiempo, Karla Melo recibió más de 48 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus fanáticos, llenándola de piropos y ya preparándose para hacer el desafío con la canción de la influencer.

«Lo hago y lo subo a tik tok con la promesa que me compartas»; «Media pinta oiga»; «Necesito un delantaaaal ya»; «No vale te falto la vuelta»; «es que ese delantal de Chayanne es indispensable»; «Debería ser delito tanta belleza oiga»; «Amor platónico x siempre»; «Tay toa wena po’» y «Perreo pa no llorarte» le escribieron.

El mensaje de amor propio de Karla Melo

Un tiempo atrás, te contamos que Karla Melo compartió una postal nunca antes vista con sus seguidores, en la cual aprovechó de enviar un mensaje de amor propio.

«Esta foto no la quise subir antes porque encontraba que me veía gorda… PERO QUE BOLUDA SI ME VEO EXQUISITA SHAO!», comenzó escribiendo Karla Melo.

Siguiendo por esta línea, agregó: «Dicen que está de moda la talla 0 de nuevo… no permitamos que algo tan dañino se apodere de nuestras mentes y cuerpos, LO MÁS LINDO ES AMARNOS COMO SOMOS Y QUIERO SEGUIR VIENDO CUERPOS REALES POR AQUÍ!».