«Por enfermedad de uno de ellos»: Aseguran que Mauricio Pinilla y Gisella Gallardo retomaron su relación

Donde hubo fuego, cenizas quedan. Así pareciera ser entre Mauricio Pinilla y Gisella Gallardo, quienes presuntamente habrían vuelto tras las escandalosas polémicas entre medio.

Para entrar en contexto, hace unos días el ex futbolista respondió por medio de su cuenta de Instagram que estaba totalmente soltero. Esto ante los rumores que lo vinculaban con la modelo Gala Caldirola.

Dicho esto, cabe recordar que en abril del pasado año, el ex seleccionado nacional dio por terminado su matrimonio con Gisella Gallardo luego de 13 años.

¿Gisella Gallardo y Mauricio Pinilla volvieron?

Todo parece indicar que sí. Pues en el espacio de espectáculos «Zona Latina», lanzaron esta papita de alto impacto.

En este sentido, el periodista Pablo Candia partió diciendo: «Este encuentro se habría gestado por una enfermedad de uno de ellos dos y luego de esto habría limado asperezas, se habrían perdonado y ahora los habrían visto caminando de la mano».

A lo que agregó: «Los habrían visto juntos en Las Brisas de Chicureo, esto tendría relevancia porque Mauricio Pinilla no habría estado bien, estaba enfermo. Habría tenido Covid y lo habría ido a pasar a la casa de Gissella».

«El acercamiento se habría dado por la muerte del papá de Gissella, que era muy querido por Mauricio», señaló la comunicadora Paula Escobar, lo cual habría hecho enfurecer a Gala.

En toda esta copucha, iban apareciendo aun más cositas, donde Daniela Aránguiz también aportó con lo suyo. «Conversando con mi ex marido (Jorge Valdivia) me dijo que iba a salir con Mauro (Pinilla) a tomarse un café y él le dijo que no, que se iba a la casa porque volvió con la Gissella».

Cabe destacar que por un largo tiempo, a Mauricio Pinilla se le vinculó con Gala Caldirola, lo cual todo habría quedado atrás tras el supuesto «remember» del ex jugador con Gisella Gallardo.