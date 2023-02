Afirman que Daniela Aránguiz habría estado internada de urgencia tras discusión

Daniela Aránguiz se encuentra en el centro de la polémica, esto luego de que contara en un live con Cecilia Gutiérrez que Jorge Valdivia estaría en una relación con la diputada Maite Orsini, todo esto mientras intentaba retomar su relación con ella.

«Incluso, en diciembre, cuando Jorge ya estaba con Maite, nos fuimos a Estados Unidos juntos y estuvimos a punto de volver. Me rogaba que volviéramos, que se iba a matar si no era así, etc, pero al mismo tiempo ya tenía otra relación» es parte de lo que señaló.

Pero la cosa no se queda ahí, ya que en horas de la mañana, Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia protagonizaron una violenta discusión en la vía pública, frente a la cual debió llegar Carabineros y activar los protocolos de Violencia Intrafamiliar.

Es en este contexto que la influencer no se tomó muy bien el encontrón con su expareja, tanto así que según lo consignado por Glamorama, habría sufrido una crisis de nervios, por lo que debieron trasladarla hasta una clínica del sector oriente.

De acuerdo a lo detallado al portal por cercanos a Daniela Aránguiz, la panelista de ‘Zona de Estrellas’ terminó internada en urgencia tras colapsar y necesitar medicación.

El remember de Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia

De acuerdo a lo comentado por la chiquilla en el live, mientras Jorge Valdivia intentaba retomar su relación con ella, ya estaba saliendo con Orsini. «Nosotros hemos tenido nuestras recaídas, y eso es lo feo. Supe que se fueron de vacaciones juntos, y yo lo he seguido viendo».

«Jorge me cagó durante 17 años y sigue siendo infiel. No puedo entender cómo está iniciando una relación y ya él la cagó conmigo. Fui su amante, y yo no estoy para ser amante de mi ex» agregó Daniela Aránguiz.

Pero la cosa no se queda ahí, ya que confesó que «la última vez que estuve con Jorge fue la semana pasada».