Daniela Aránguiz revela que tuvo remember con su ex: «Fui su amante»

La jornada de este domingo, Daniela Aránguiz dejó la grande en su última transmisión en vivo junto a Cecilia Gutiérrez, donde dio a conocer que su exesposo. Jorge Valdivia estaría en una relación ni más ni menos que con Maite Orsini.

«Lo lamento mucho por ella, porque la idea no es hacerle daño», comenzó señalando la chiquilla, junto con agregar que «Ella (Maite) se metió con un hombre separado y eso no tiene nada malo. Lo malo son las mentiras que hay en el medio».

Junto con esto, Daniela Aránguiz reveló que «Yo me enteré que el jueves estaban almorzando en Valparaíso, a lo que se suman los días que pasaron en Cachagua. Me hubiera encantado enterarme por él, porque no hay nada que esconder».

El supuesto remember de Daniela Aránguiz con Jorge Valdivia

Pero la cosa no se queda ahí, ya que la panelista de ‘Zona de Estrellas’, aseguró que aunque Valdivia se estaba viendo con la diputada, aún intentaba volver con ella. «Nosotros hemos tenido nuestras recaídas, y eso es lo feo. Supe que se fueron de vacaciones juntos, y yo lo he seguido viendo».

«Incluso, en diciembre, cuando Jorge ya estaba con Maite, nos fuimos a Estados Unidos juntos y estuvimos a punto de volver. Me rogaba que volviéramos, que se iba a matar si no era así, etc, pero al mismo tiempo ya tenía otra relación», continuó Daniela Aránguiz.

Siguiendo por esta línea, la chiquilla reveló en el live que «Jorge me cagó durante 17 años y sigue siendo infiel. No puedo entender cómo está iniciando una relación y ya él la cagó conmigo. Fui su amante, y yo no estoy para ser amante de mi ex».

Pero la cosa no se queda ahí, ya que Daniela Aránguiz confesó que «la última vez que estuve con Jorge fue la semana pasada».

«Él fue con mi hija al Festival, y luego como a las 5 de la mañana se fue a meter a mi cama, y como una es tonta, claro que pasaron cosas. Es feo lo que Jorge está haciendo, yo hablo de la dignidad de las mujeres. Espero de corazón que les vaya bien como pareja» cerró.