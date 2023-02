«Eres patética»: Anita Alvarado hace pebre a Daniela Aránguiz tras polémica con su ex

Daniela Aránguiz se encuentra en el centro de la polémica, esto luego de que contara en un live con Cecilia Gutiérrez que Jorge Valdivia estaría en una relación con la diputada Maite Orsini, todo esto mientras intentaba retomar su relación con ella.

«Incluso, en diciembre, cuando Jorge ya estaba con Maite, nos fuimos a Estados Unidos juntos y estuvimos a punto de volver. Me rogaba que volviéramos, que se iba a matar si no era así, etc, pero al mismo tiempo ya tenía otra relación» es parte de lo que señaló.

Pero la cosa no se queda ahí, ya que en horas de la mañana, Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia protagonizaron una violenta discusión en la vía pública, frente a la cual debió llegar Carabineros y activar los protocolos de Violencia Intrafamiliar.

Tras ello, una que no quiso quedarse ajena a la situación fue Anita Alvarado, quien aprovechó su momento para irse en picada en contra de la ex chica Mekano. Recordemos que desde hace unos meses vienen «agarrándose de las mechas» por redes sociales.

Las declaraciones de Anita Alvarado

En un nuevo live, la Geisha partió diciendo de forma desafiante: «Me pongo nerviosa, porque te voy a desenmascarar».

«Cuando dijiste que no tenías problemas con él (Valdivia), que eran amigos, ¿qué te importa si él anda con otra persona?. ‘Ay, la diputada tanto’, ¿qué importa si es diputada? ¿Sabes lo que te duele? Que a ella no le puedes decir: ‘Es que andas por interés con mi marido’», lanzó.

Acto seguido, procedió a poner sobre la mesa antiguos dichos de Daniela Aránguiz para atacarla. «Tú dijiste que no era tu marido, es tu ex. ¿Qué te duele? ¿Que (Maite Orsini) sea linda? ¿Que sea inteligente? ¿Abogada? Entonces ahora, tú tienes que demostrar todo lo que dijiste».

A lo que agregó: «Eres arquitecta, sí, eres una gran arquitecta de la mentira. Ya abúrrete de mentir (…) Eres patética. Entonces, no encontraste nada mejor que pegarle», expuso haciendo alusión a la disputa que tuvo la ex pareja en plena vía pública.

Y para cerrar, señaló: «Si yo fuera psicóloga, te mandaría al psiquiatra, y te dejaría internada para que te recuperaras, honestamente. ¿Cómo no vas a tener una amiga?, alguien que te diga: ‘Entiende, esto ya no resultó’», concluyó.