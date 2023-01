Vanessa Daroch adelanta una polémica que envolverá a cantante extranjero en el Festival de Viña

La reconocida tarotista Vanessa Daroch volvió a hacer de las suyas y realizó sus pronósticos con respecto a la nueva versión del Festival de Viña del Mar. Esto en medio de una transmisión en Instagram, “Desde mi cocina con la Nené”, junto a José Miguel Viñuela, instancia donde señaló que habrá un artista extranjero que podría estar en el ojo de la polémica en medio de su presentación, debido al consumo de alcohol.

En este sentido, Daroch expresó: “Alejandro Fernández es carta segura. Él viene a jugar, a pasarlo bien a enamorar”.

Y en este instante, le llegó una imagen con relación a lo que podía suceder con el cantante de México.

“Cosas que me llegan mientras tiro las cartas. No sé si el día que cante o después…una polémica chiquitita va haber con él. Quizás al otro día, pero no va con su show va con él. No sé si sea con su apariencia, algo va a pasar…estaba distinto, extraño, algo así”, intentó dar más detalles antes las consultas del presentador y la Nené.

Luego de ello, Viñuela tiró los trapitos al sol y repasó que el intérprete ya cuenta con una «fama» de polémicas producto al consumo excesivo de alcohol. Lo cual inmediatamente confirmó Vanessa Daroch, quien asistió a un recital en vivo de él, donde afirmó que “al tercer tema estaba copeteado”.

Vanessa Daroch y el «primer caído» en el humor

Sin embargo, esta no fue la única predicción que la tarotista lanzó, sino que también se atrevió a adelantar lo que pasará con los comediantes. «Habrá un caído en el humor. Este festival va a ser el punto clave que va a marcar su carrera de aquí en adelante, pero para mal». Junto con agregar: «Este año, el ‘Monstruo’ se come a alguien, sin aderezo, sin sal, sin nada».

Es una persona que tiene harta trayectoria, que estuvo metida en un par de problemas, es como el término de… es mujer» continuó Daroch. Eso si, afirmó que no es la argentina Laila Roth, mientras que en el caso de Pamela Leiva debería «irle la raja». Por lo que por descarte la víctima sería Belén Mora.

«Veo que entra con toda la energía y será un despegue mucho rato en la pista, va a tratar de subir, pero será muy difícil. Veo lágrimas, no sé si de arrepentimiento, no sé si dirá ‘no debí aceptar’ o puede que diga que la gente estaba muy convulsionada».