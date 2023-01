Sergio Rojas acudió a tribunales por demanda impuesta por Gissella Gallardo

Este jueves Sergio Rojas anunció que debió asistir a las instalaciones de los tribunales de justicia. Esto tras la demanda impuesta en su contra el pasado año por Gissella Gallardo.

Fue en noviembre del 2022 que la exesposa de Mauricio Pinilla, procesó una demanda en contra del ex panelista de ‘Me Late’. Gallardo se dirigió al Cuarto Juzgado de Garantía acusando al periodista de injurias y calumnias.

Recordemos que ella lo acusó de haberla expuesto públicamente. Esto cuando durante el programa ‘Me Late’ y posteriormente en un Live de ‘Que te lo digo’, Rojas aseguró firmemente que Gissella fue quien en su momento vandalizó el auto del ex goleador de la roja Mauricio Pinilla.

Hasta ahora no se habían dado actualizaciones respecto al proceso judicial. Sin embargo, este jueves el ex panelista de TV+ subió una publicación a sus redes sociales donde da cuenta que el proceso ya inició.

El proceso judicial en contra de Sergio Rojas

El mensaje que publicó el comunicador en sus redes sociales, señalaba que no recibió en primer lugar la notificación de audiencia. De modo que al ausentarse en esta primera instancia, se emitió directamente la orden de detención en su contra.

«Acá muy instalado en tribunales porque me entere que tenía una orden de detención por no presentarme a una audiencia ayer por la demanda que puso en mi contra Gisella Gallardo… el problema es que nunca me enteré de la famosa audiencia… bueno nada que hacer…», escribió en un comienzo.

De cualquier forma, el periodista pareció tomarse el asunto con bastante humor pues luego señaló «Hace tiempo no andaba por acá y las últimas veces era cubriendo casos faranduleros Jajajaja ahora yo soy el demandado…», para luego alegar «Por Santa Sara mientras estamos llenos de portonazos, rojos, asaltos, muertes, la esposa de Pinilla no encuentra nada mejor que usar la justicia por sentirse atacada…».

Posteriormente añadió «El supuesto delito… hablar de los malos comportamientos de su marido y cómo ha actuado ella frente a estos. Ciertamente, el mundo al revés«.

No se le escapó aclarar que el no se quedara callado a pesar de que tomen este tipo de medidas: «pero en fin si piensan que con esto podrán callar nuestro live qtld están muy equivocados porque para relaciones públicas ya hay muchos periodistas y programas que no es el caso de nuestro live todos los domingos a las 21.00″.

Puntualizando, además, que «si no quieren que hablemos de ustedes entonces no anden ventilando sus vidas privadas en redes sociales o programas pagados…».

Finalmente señaló con humor: «Si me voy preso traigan comida».