«He sido terrible fome»: Nathalie Nicloux no logra conquistar al Patagual

La noche de este jueves se vivió la primera noche de la nueva edición del Festival del Huaso de Olmué, donde los platos principales fueron Mon Laferte y Zúmbale Primo. Mientras que en el humor, la encargada de hacer reír al público fue Nathalie Nicloux.

Pero la cosa no partió muy bien para los humoristas, ya que la ex ‘El Club de la Comedia’ no logró convencer al público con una rutina que incluyó palos para Cristián de la Fuente, el Covid-19, Ricardo Lagos e incluso ella misma.

Luego de estar 27 minutos arriba del escenario, Nathalie Nicloux terminó bajándose en medio de las constantes pifias que comenzaron en un primer lugar por la serie de problemas con la iluminación que se vivió en el Patagual.

«Me he dado cuenta que he sido terrible fome en la vida» es parte de lo que señaló la chiquilla momentos antes de abandonar el escenario del Festival del Huaso de Olmué.

La defensa de Nathalie Nicloux

Tras bajarse del escenario, Nathalie Nicloux mencionó que «di el paso que tenía que dar», junto con agregar que ante las críticas que recibió por parte de los usuarios en redes sociales, reflexionando que el público «más que irrespetuoso, creo que ellos tal vez tenían su agenda y yo no estaba ahí, nada más».

Siguiendo por esta línea, le restó importancia al poco éxito que vivió en su show. «No lo encuentro ni dramático, ni que ocurra una vez en la vida. Creo que es parte de subirse al escenario». Además de señalar que «El público fue un poco más difícil de lo que esperaba, pero me siento feliz y tranquila de haber estado».

Para cerrar, Nathalie Nicloux indicó que esta presentación es solo un traspié en su carrera, que solo la hará más fuerte de aquí a futuro. «El escenario siempre da nuevas oportunidades porque es muy noble».