Mauricio Pinilla cuenta la firme sobre su situación sentimental

Los rumores respecto al supuesto romance entre Mauricio Pinilla y Gala Caldirola, se apoderaron de las redes sociales por semanas. Sin embargo, ninguno de los dos involucrados confirmó o descartó estos dichos, hasta el momento.

En definitiva se volvió uno de los escándalos amorosos más hablados. Esto a pesar de las escasas pruebas y la falta de confirmación de parte de Pinilla y Caldirola.

Recordemos que varios programas hablaron de la pareja, al igual que varios periodistas. Es más, hubo una ‘confirmación’ de la relación de parte del ex chico reality Luis Mateucci cuando aclaró su relación con su ex compañera de reality. El cantante fue invitado al programa ‘Sigueme y te sigo‘ y aquí menciono el supuesto romance del ex futbolista y la influencer.

Ahora, finalmente ocurrió todo lo que muchos esperaban. El ex goleador de la roja se pronuncio respecto a estos rumores y entrego su respuesta.

Mauricio Pinilla se sincera

Fue durante una tanda de preguntas en Instagram que el rostro de TVN se sinceró con sus seguidores.

Como era de esperarse le llegaron preguntas de toda clase, sobre su vida privada y profesional. Sin embargo, la que llamó la atención de los usuarios fue aquella que hacía referencia sobre su estado sentimental.

En especifico lo que se le pregunto sin ningún filtro a Mauricio Pinilla fue «¿Cuál es tu situación sentimental?». A lo que el ex jugador de la Universidad de Chile, fue breve pero muy directo a la hora de responder esta pregunta.

Lo que escribió fue «Soltero y 100% preocupado de mis hijos«. Palabras que en definitiva se interpretan como una negativa a los rumores de que mantiene una relación con la modelo española.

Cabe mencionar que esta no fue la única pregunta sin filtro que respondió, pues sus seguidores no se aguantaron la curiosidad y una de las preguntas fue: «¿Qué opinas de toda la mier que hablan de ti?«.

A lo que no dudó en responder: «Es solo mier…y que lamento que gente alimente a sus hijos o familia destrozando a los demás. Sobre todo con mentiras«.