«Merecíamos mucho más»: El palo de Iván Cabrera a «Aquí se Baila»

Recientemente, se anunció la nueva temporada de ‘Aquí se Baila’, por lo mismo que dé a poco se están confirmando a los participantes que buscan convertirse en los mejores bailarines de este ciclo del popular programa de Canal 13.

Y uno de los concursantes es el actor Hernán Contreras, quien estará acompañado por la bailarina Francisca Zepeda, quien en la temporada pasada fue la compañera de Iván Cabrera. Por lo mismo que este decidió dedicarle un mensaje tras revelarse su participación.

Resulta que el chico Yingo no dudó en enviarle un especial mensaje a su ex partner, además de lanzar un directo palo a ‘Aquí se Baila’, luego de no quedar entre los finalistas del programa a cargo de Sergio Lagos durante su participación.

El mensaje de Iván Cabrera

Por medio de sus historias de Instagram, Iván Cabrera publicó una postal de la bailarina, junto con unas especiales palabras. «Amiga de mi corazón te deseo lo mejor en esta nueva linda etapa que vivirás en Aquí se Baila».

Junto con agregar que «me hubiese encantado haber participado contigo una vez más a modo de revancha. Porque sabemos que merecíamos mucho más que ser semifinalistas en nuestra temporada».

«Pero… sabiendo que el programa no quiere repetir a los mismos personajes, que lo encuentro respetable, a ti te deseo éxito, luz y bendiciones!», continuó Iván Cabrera.

Para cerrar, el chiquillo afirmó: «Espero que brilles como siempre como la tremenda y espectacular bailarina que eres. Porque eres por lejos la mejor! Tu humildad y cualidades te llevarán lejos! Te adoro!».

Hay que recordar que la llegada de Iván Cabrera a ‘Aquí se Baila’ fue en el centro de la polémica, ya que ingresó semanas después de lo que debía originalmente, esto luego de que una ex pareja lo acusara de violencia intrafamiliar y al poco tiempo se retractara y le pidiera disculpas al bailarín.