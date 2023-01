La inusual reacción de Raquel Argandoña luego de fumar marihuana con Jordi Castell

Durante el pasado capitulo de ‘Tal Cual’, el martes 10 de diciembre, y el panelista de turno fue Jordi Castell. Y en esta ocasión habló sobre su experiencia consumiendo marihuana con Raquel Argandoña.

El consumo de marihuana en nuestro país ha ido de a poco dejando ser un tabú en televisión, además que su legalización es algo que lleva varios años sobre la mesa. De modo que no es de extrañar que se se hable libremente de esto en redes sociales o incluso al aire en diferentes programas.

Bajo este contexto, los rostros de TV+ se mostraron libres de hablar sobre el tema durante el programa animado por ‘la Quintrala’ y José Miguel Viñuela. Pues esta situación en particular surgió cuando «La Quintrala» se puso de pie para limpiar el lugar, pues Jordi habría derramado su vaso de agua en el suelo del estudio.

De modo que la conversación se desvío al comportamiento de la animadora en su casa. A lo que ella señaló que era una caja de sorpresas y hacia de todo en su casa. Bajo este contexto el fotógrafo confesó: «Una vez fui a la casa de Raquel y nos fumamos una de esas cosas que dan risa», de modo que la mamá de Kel lo hizo callar casi al instante.

El ex ‘Mucho gusto no tardo en reaccionar sorprendido ante los dichos de sus compañeros. De modo que Raquel Argandoña no tardó en aclarar: «¡Cállate! Eso fue en mi juventud«.

Sin embargo, el tema no quedó ahí. Pues Jordi Castell no tardó en revelar cual fue la reacción de la ex ‘Zona de Estrellas’ tras consumir marihuana. «Le bajo la neurosis por ponerse a limpiar. Yo como piojo cagao’ de la risa y ella…» Castell hizo gestos de estar limpiando rápido el lugar haciendo alusión a la reacción de su compañera.

«En vez del bajón le dieron las ganas de limpiar«, señaló José Miguel Viñuela, entre risas. Contagiando a los dos protagonistas de la historia.

Recordemos que esta no es la primera vez que el tema es tocado en el programa, pues recordemos que semanas atrás Raquel menciono como ‘le dio la palida’ luego de consumir marihuana. De modo que ocmpartió su experiencia al aire junto a su compañero José Miguel Viñuela.