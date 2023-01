«Sin comentario»: Fran Undurraga eleva la temperatura con coqueto topless

No cabe duda que Fran Undurraga es una de las famosillas más populares de nuestro país, ya que tan solo en Instagram supera los 1.5 millones de seguidores, a los que enamora con picaronas postales en las que se luce ligera de ropa.

Pero esto no es todo, pues la ex chica reality también tiene un perfil en Unlok, plataforma que funciona de la misma forma que Only Fans, por lo que si sus seguidores quieren acceder al contenido más subido de tono que comparte, tienen que pagar un monto mensual.

Es en este contexto que Fran Undurraga aprovecha su cuenta de Instagram para promocionar este emprendimiento. Por lo mismo que en las últimas horas dejó la grande con una nueva postal en la que se luce posando haciendo topless.

«Atardecer 🌅 desde un castillo… ♥️♥️♥️ Patitas negras, porque obvio camine por todo el jardín a pie pelado! Me encanta», escribió la chiquilla donde aparece de espaldas, solo acompañada por un pareo.

Obviamente que en cosa de minutos recibió más de cinco mil me gusta y decenas de comentarios en los que no dudaron en asegurarle que cada día se ve más guapa y que no pueden esperar a tener más contenido suyo.

«Diosa te pasaste»; «Debe ser la princesa más bella de ese castillo»; «Un castillo desea cada princesa pero ninguna lo merece como ud mi reina»; «esa llave de seguridad con la patita»; «Como la venus frente al mar»; «Bella Fraaan! Cómo siempre!!!»; «Sin comentario» y «Tremenda foto atardecer más tu hermosa silueta» le dejaron a Fran Undurraga.

Fran Undurraga deja la grande con sus fotitos

Eso si, esta no es la única postal con la que la ex chica reality sacó suspiros. Pues en los días anteriores, aprovechó de promocionar su perfil en Unlok, el que funciona muy similar a Only Fans, donde los fans que paguen un monto mensual, pueden acceder a su contenido más subido de tono.

Para acompañar la primera postal, Fran Undurraga escribió: «Foto sacada por la mamá, aunque no es de las mejores, me encanta por que lo sacó ella. Que lindo es tener a los padres vivos. Gracias Diosito!».