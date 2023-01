¿Recordó a su ex?: Yamila Reyna vivió incómoda situación con taxista en pleno matinal

En una nueva emisión del matinal de TVN, Buenos Días a Todos, se vivió un incomodo momento en medio de un despacho a cargo de la conductora del espacio, Yamila Reyna.

Para entrar en contexto, la comediante ha hecho noticia en los últimos días tras su quiebre con el futbolista Diego Sánchez. Pues al deportista lo pillaron «chanchito», luego de que se filtraran un par de conversaciones subidas de tono que habría mantenido con otra mujer.

El despacho de Yamila Reyna

Como se mencionó anteriormente, todo eso provocó el término de la relación entre los tortolitos, lo cual ha hecho que el «Mono» saliera al paso y se refiriera a la situación post partido de su equipo, donde le pidió disculpas a su ex pareja con la cual ya estaba comprometido.

En este sentido, en la mañana de este martes, Yamila Reyna se subió a un taxi para hacer un particular despacho para el programa matutino.

Según lo expuesto por la presentadora argentina, el momento se dio a cabo tras decidir dejar de lado su auto para irse en taxi. «Yo me vine en taxi hoy. Dije ‘para qué llevo el auto, si no hay nadie en Santiago’. Y me encontré con el José, que es el chófer. Nos venimos conversando de la vida», dijo.

En esta instancia, la actriz también se dio el tiempo para consultarle al taxista con respecto a lo que le ocurría trabajando en el rubro, a lo que el hombre le responde inmediatamente. «Desde asaltos hasta… cosas que pasan en el auto», contó.

Ella al insistir y querer conocer más sobre su día a día, el taxista le desvió el tema con una particular frase. «Secreto de sumario. Como dicen los futbolistas, lo que pasa en la cancha, queda en la cancha», dijo el mismo.

Ante esto, Yamila Reyna no se demoró nada en responder. «No hablemos de futbolistas», dijo ella, haciendo alusión a su traumática experiencia con uno de ellos.