«Permíteme tener mis dudas» Mauricio Israel entrega pronostico sobre el debut de Yerko en Viña 2023

El pasado martes, se confirmó que el reconocido personaje de Daniel Alcaíno, Yerko Puchento, será parte de los humoristas para Viña 2023. Está confirmación ha llevado a que muchos entreguen diferentes pronósticos respecto a su rutina, y Mauricio Israel no quiso guardarse el suyo.

Ahora, la confirmación de Yerko en específico, fue una de las más comentadas debido al tipo de humor que emplea. Tratándose de bromas que comúnmente se enfocan en ridiculizar a rostros conocidos de nuestro país.

Cabe mencionar que este martes, Daniel Alcaíno reveló parte de lo que será su rutina en el certamen. Y sobre esto destacó «A los que nos temen, que se cuiden. A los que han cometido delitos, han robado y abusado de la gente, nosotros estamos dispuestos siempre a hablar de ello».

Bajo este contexto, han habido especulaciones respecto a quienes serán nombrados, y posiblemente humillados, en la rutina del comediante. Y en definitiva el nombre de Mauricio Israel se encuentra entre estas.

¿Qué opina Mauricio Israel de una posible mención?

El panelista del programa ‘Sigueme y te sigo’, no se guardó su opinión respecto a la confirmación de Yerko y los rumores que lo involucran. Respecto a esto descartó sentir temor de ser mencionado por el actor.

«Yo lo encuentro un tremendo actor a Daniel Alcaíno, le guste a quien le guste, y no pensé que él iba a correr este riesgo. Lo felicito por eso, pero permíteme tener mis dudas«, expresó firmemente el panelista.

Además Mauricio Israel, no ha ocultado que para él lo más probable, es que al comediante no le vaya muy bien en su debut en el festival viñamarino.

Mientras que al momento de hablar de la poYsible mención, expresó indiferencia.

«A mí, si me quiere agarrar, que me agarre. Ustedes creen que yo, sinceramente, ¿tengo algo más que perder? Yo solo tengo para ganar y si él quiere agarrarme para el leseo, fantástico. Bienvenido, me vas a hacer más famoso», señaló directamente.

En seguida el panelista finalizó diciendo: «Por qué me tengo que preocupar de lo que digan los demás si han basureado conmigo por años. Ahora estoy acá y me puedo defender».