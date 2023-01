Daniel Alcaíno advierte quienes serán víctima de su rutina en Festival de Viña del Mar

El pasado martes, se confirmaron los nombres de quienes llevarán el humor al Festival del Viña este año. Y entre ellos se encuentra el conocido personaje de Daniel Alcaíno, Yerko Puchento.

Luego de haber pasado más de 20 años desde el debut de Yerko, Daniel Alcaíno finalmente pisará el escenario de la Quinta Vergara.

En conversaciones con Radio ADN, el actor expresó que se trata de una oportunidad que finalmente se dio luego de que por años no se pudiera llegar a un acuerdo.

“Llevamos muchos años haciendo humor y por fin se concretó. Otras veces no llegábamos a acuerdo económico, o porque algún canal o algún ejecutivo no le gustaba nuestro personaje, le generaba cierta antipatía. O el gobierno de turno no quería”, se sinceró.

Respecto a este logró señaló el recorrido y condiciones que debió enfrentar para que finalmente se concretara la oportunidad. “Tanto de la producción y de la alcaldía nos ofrecieron, fueron a ver nuestro espectáculo y les gustó mucho«, aseguró en primer lugar.

«Obviamente con ciertas sugerencias de ir ajustando. Va a haber que pulir, dejar el filete y mantener nuestra característica, que es un humor contingente, actual, incisivo, con nombre y apellido”, comentó al medio señalado.

El debut de Yerko Puchento en Viña del Mar

Daniel Alcaíno continuó entregando algunos detalles de lo que está preparando para su esperado debut en el certamen viñamarino. “Siempre estamos muy atentos a lo que ocurre, por lo tanto, nuestro humor no es una rutina, siempre es un libreto fresco”, señaló en primer lugar.

“Un guión nuevo con el que esperamos que la gente se sienta identificada, y descomprima esta olla a presión que ha significado vivir en Chile estos últimos años, con pandemia, con crisis social, el estallido, etc. Por eso estamos abiertos a lo que va sucediendo para salir muy frescos, muy contingentes.”, detalló el actor.

El intérprete que dio vida al “Tío Exequiel” en la teleserie “Los 80”, se sinceró respecto al rechazó que sienten algunas personas respecto al tipo de humor que emplea Yerko en sus rutinas. Sobre esto destacó “A la gente que le gusta que Yerko sea deslenguado, que arriesgue demanda, a ellos nos debemos”.

La advertencia de Daniel Alcaíno

El actor, continuó advirtiendo a aquellos que podrían ser blanco directo de sus bromas “ A los que nos temen, que se cuiden. A los que han cometido delitos, han robado y abusado de la gente, nosotros estamos dispuestos siempre a hablar de ello. Decirle ladrón a los ladrones, corruptos a los corruptos y sinvergüenzas a los sinvergüenzas, con nombre y apellido”.

Respecto a esto ultimo agregó «Nosotros no vamos a tranzar nunca en eso, por línea editorial ni nada. Hacemos un humor para la gente, por la gente, que se sientan identificados».

Finalmente respecto a lo que expondrá en el escenario Alcaíno señaló “Nunca nos ganó el miedo, creo que eso es lo importante y por lo que la gente nos reconoce y me decían en la calle ‘muy bien, dele con ellos, dele a todos’. Todos los que se ríen de la gente, la rutina de Yerko es esa oportunidad de reírnos de ellos, de los que se ríen de nosotros”.