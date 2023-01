«No tenía idea de quién era»: Juanes deja la grande tras revelar que no conocía a Luis Miguel

El Cantante Juanes ha estado envuelto en la polémica luego de aparecer en un canal de YouTube, el cual ha dado mucho de que hablar con cada uno de las personalidades invitadas. En «La Entrevista con Yordi Rosado», el intérprete colombiano de rock en español y pop latino, contó y dio más detalles de como fueron sus primeros años de vida. Además de hablar sobre en que «mundo» se desenvolvía, lo cual no ha sido tomado de la mejor manera por los fanáticos.

Con 50 años ya cumplidos, y dos menos que Luis Miguel, el poseedor de 26 premios de Latin Grammy se sinceró frente al presentador, donde señaló que no tenía idea de quien era El Sol de México, aun cuando él había debutado en el entretenimiento internacional cuando solamente era un niño.

La confesión de Juanes con respecto al Sol de México

Bajo este sentido, Juanes se confesó en su conversación con Yordi Rosado. “Estaba en tercero de bachillerato; todo el imaginario que tenía era el que estaba en mi casa. Solamente escuchaba música popular; yo no tenía idea de quién era Menudo, Luis Miguel ni ninguno de esos personajes que en ese momento era lo que estaba de moda”.

Dichos que han sido rápidamente viralizado a través de las distintas redes sociales. Por lo cual, los fans mexicanos de Luis Miguel no han dejado pasar la situación y no han dudado en reclamar el supuesto desconocimiento de su compatriota. Sin embargo, el artista explicó el por qué de sus palabras, para así otorgarle un mayor contexto a la audiencia por la cual no conocía a la estrella continental.

“Llegaba a mi Colegio de bachillerato y de verdad, las chicas de mi salón llevaban los discos de Luis Miguel, también los de Menudo. Yo me quedaba diciendo ‘¿Qué es esto?’ No los conocía, yo vivía en otro mundo totalmente diferente y eso fue como el primer shock que tuve como con un mundo exterior al que yo conocía”, concluyó con el tema de conversación causando bastante controversia.

Echa un vistazo a la conversación completa aquí: