La difícil experiencia de Juanes tras vivir 27 años con su hermana en coma

El aclamado músico Juanes, se sincero respecto a uno de los momentos más difíciles que tuvo que vivir junto a su familia. Se trata del coma de 27 años al que estuvo sometida su hermana.

Según consignó TVN, fue durante una entrevista con el periodista mexicano Yordi Rosado que el cantante hablo sobre la delicada situación. Entregando detalles de lo que vivió durante más de dos décadas «Lo de mi hermana fue un el año 96 o 94. Fue horrible. Estaba embarazada. El día del parto fue un poco tarde, según entendemos ahora, después de lo que pasó», relató.

Continúo contando como veía la situación previamente a que ocurriera el triste suceso: «Yo había llegado a la universidad, estaba en la casa con mi novia, en ese entonces una amiga mía. Para mí era como ‘guau, voy a ser tío, qué chévere’. Todo mundo estaba feliz por Mariana, nuestra primera sobrina».

Uno de los momentos más difíciles para Juanes

Juanes, continúo narrando como vivió el duro momento en que llegó al hospital a ver como se encontraba su hermana. Encontrándose con un desgarradora escena familiar.

«Fuimos al hospital, que quedaba como a dos cuadras de mi casa. Cuando yo entro al cuarto, lo veo con las luces apagadas, a mi mamá y a mi tía llorando y la cama tendida. Entonces digo, ‘¿qué pasó aquí?'». contó, para luego señalar que su madre respondió «Lucy tuvo una complicación en el parto y está en urgencia»

El interprete, bastante afectado, mencionó que era lo que había llevado a su hermana a sufrir lo que ocurrido «tuvo una hemorragia interna y perdió muchísima sangre. Su sangre era O- y solamente mi hermano mayor y yo teníamos esa sangre. No había suficiente sangre en el hospital. Entre todo esto, pasaron 20 minutos».

Continúo mencionando que su hermana estuvo en ese estado por un largo tiempo, y lo que ocurrió con su sobrina «Mi hermana quedó en un estado de coma vegetal por 27 años. Luego de seis meses en coma en el hospital se fue a mi casa, hasta que falleció hace dos años, y Mariana creció con la familia de su papá«.

El cantante originario de Colombia agregó «yo entraba a su cuarto y se me caía todo. No había nada que pudiera superar esa tristeza, porque yo decía, ¿por qué pasó esto?, ¿por qué?», señaló. «Cuando mi hermana falleció después de 27 años fue un descanso para todos y especialmente para ella, porque no merecía estar así. Todavía no hemos caído en cuenta de que pasó, pero pasó», finalizó.